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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 17:11 Güncelleme: 21.06.2025 - 17:19
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Bir motosikleti durduran ekipler, 209 bin 687 sentetik hap ele geçirdi, yabancı uyruklu M.İ.E.B. ve A.B.E.H'yi gözaltına aldı.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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