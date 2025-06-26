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        Kilis'te sıcak hava etkili oluyor

        Kilis'te etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:21 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:57
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        Kilis'te sıcak hava etkili oluyor
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        Kilis'te etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Sıcaklığın 38 derece ölçüldüğü kentte serinlemek isteyenler, gölgelik alanlarla park ve bahçelerde zaman geçirdi.

        Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.

        Kentin en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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