Kilis'te 'Bilim Kafe' etkinliğinde "Coğrafyadan Müziğe, Anadolu'yu Dinlemek" anlatıldı

Kilis'te Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve 7 Aralık Üniversitesi işbirliğinde "Coğrafyadan Müziğe, Anadolu'yu Dinlemek" programı düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından İnciraltı Çay Bahçesi'ndeki etkinlikte Anadolu'nun farklı yörelerine ait müzikal örnekler eşliğinde coğrafyanın ezgiye, halkın sesine dönüşen kültürel yansımaları anlatıldı.

7 Aralık Üniversitesi Alaeddin Yavaşca Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Dr. Ali Nünükoğlu, AA muhabirine, 'Bilim Kafe' etkinliğinin ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin 7 bölgesinin müziğe etkilerinin neler olduğunu anlatan Nünükoğlu, "Bu etkinlikte 7 coğrafi bölgemizin coğrafi ve yeryüzü şekillerinin musikimize ve türkülerimize nasıl etki ettiğini anlatacağız. Bu etkinlik ile bilimi halkla buluşturuyoruz." dedi.

Etkinlik, her bölgeden farklı türkülerin seslendirilmesi ile sona erdi.