Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te 'Bilim Kafe' etkinliğinde "Coğrafyadan Müziğe, Anadolu'yu Dinlemek" anlatıldı

        Kilis'te Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve 7 Aralık Üniversitesi işbirliğinde "Coğrafyadan Müziğe, Anadolu'yu Dinlemek" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 09:12 Güncelleme: 28.06.2025 - 09:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te 'Bilim Kafe' etkinliğinde "Coğrafyadan Müziğe, Anadolu'yu Dinlemek" anlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis'te Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve 7 Aralık Üniversitesi işbirliğinde "Coğrafyadan Müziğe, Anadolu'yu Dinlemek" programı düzenlendi.

        7 Aralık Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından İnciraltı Çay Bahçesi'ndeki etkinlikte Anadolu'nun farklı yörelerine ait müzikal örnekler eşliğinde coğrafyanın ezgiye, halkın sesine dönüşen kültürel yansımaları anlatıldı.

        7 Aralık Üniversitesi Alaeddin Yavaşca Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Dr. Ali Nünükoğlu, AA muhabirine, 'Bilim Kafe' etkinliğinin ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Türkiye'nin 7 bölgesinin müziğe etkilerinin neler olduğunu anlatan Nünükoğlu, "Bu etkinlikte 7 coğrafi bölgemizin coğrafi ve yeryüzü şekillerinin musikimize ve türkülerimize nasıl etki ettiğini anlatacağız. Bu etkinlik ile bilimi halkla buluşturuyoruz." dedi.

        Etkinlik, her bölgeden farklı türkülerin seslendirilmesi ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Maydonoz Döner operasyonunda 32 tutuklama
        Maydonoz Döner operasyonunda 32 tutuklama
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kilis'te sıcak hava etkili oluyor
        Kilis'te sıcak hava etkili oluyor
        Kilis'te anız yangınlarına yönelik dron destekli denetim yapılıyor
        Kilis'te anız yangınlarına yönelik dron destekli denetim yapılıyor
        Kilis'te ormanlık alanlara girişler 30 Kasım'a kadar yasaklandı
        Kilis'te ormanlık alanlara girişler 30 Kasım'a kadar yasaklandı
        Kilis'te depremde ağır hasar alan tarihi Ulu Cami gelecek yıl ibadete açıla...
        Kilis'te depremde ağır hasar alan tarihi Ulu Cami gelecek yıl ibadete açıla...
        Kilis'te motorlu bisikletin devrildiği kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
        Kilis'te motorlu bisikletin devrildiği kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
        Kilis'te çatıda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Kilis'te çatıda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi