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        Polateli'ndeki domates ekim alanı yüzde 40 arttı

        Kilis'te kentin önemli gelir kaynaklarından biri olan ve Polateli ilçesinde ön plana çıkan domatesin ekim alanı yüzde 40'tan fazla artarak 845 dekara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 13:07 Güncelleme: 08.07.2025 - 13:07
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        Polateli'ndeki domates ekim alanı yüzde 40 arttı
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        Kilis'te kentin önemli gelir kaynaklarından biri olan ve Polateli ilçesinde ön plana çıkan domatesin ekim alanı yüzde 40'tan fazla artarak 845 dekara ulaştı.

        Polateli İlçe Ziraat Odası Başkanı Metin Polat, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 850 dekarda domates üretimi yapıldığını söyledi.

        Yetiştirilen domateslerin yüzde 70'inin salçalık olarak değerlendirildiğini belirten Polat, "Geriye kalan yüzde 30 ise sofralık olarak tüketilmektedir." dedi.

        Bu yıl domatesteki rekolteden çiftçilerin memnun olduğunu belirten Polat, şunları kaydetti:

        "Polateli ilçemizde 2024 yılında 598 dekar alanda domates üretimi yapılırken bu yıl 845 dekar alanda üretim artarak devam etmiştir. Yani ilçemizdeki domatesin üretim alanı yüzde 41 civarında artmıştır. Domatesler toplanıp kasalara dizilerek iç piyasa ile birlikte Hatay, Gaziantep, Adana, Diyarbakır ve Van'a gönderilmektedir."

        Bu yıl rekoltenin geçen yıla oranla arttığını ifade eden Polat, "Geçen yıl yaklaşık 5 bin ton rekolte alınırken, bu yıl hedefimiz yaklaşık 7 bin ton." diye konuştu.

        Çiftçi Hikmet Yılmaz da bu yıl 30 dekarda domates üretimi yaptığını, yaklaşık 350 ila 360 ton arasında ürün beklediğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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