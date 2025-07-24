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        Vali Şahin'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Kilis Valisi Tahir Şahin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 11:22 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:22
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        Vali Şahin'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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        Kilis Valisi Tahir Şahin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, basının demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

        Basının milletin gözü, kulağı olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

        "Basında sansürün kaldırılışının 117'nci yıl dönümü münasebetiyle, kalemini daima doğruluktan yana kullanan, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi görev bilen tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, basınımızın daha özgür, daha güçlü ve daha etkili olması temennisiyle tüm gazetecilerin ve basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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