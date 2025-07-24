Vali Şahin'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Kilis Valisi Tahir Şahin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, basının demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Basının milletin gözü, kulağı olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Basında sansürün kaldırılışının 117'nci yıl dönümü münasebetiyle, kalemini daima doğruluktan yana kullanan, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi görev bilen tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, basınımızın daha özgür, daha güçlü ve daha etkili olması temennisiyle tüm gazetecilerin ve basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."