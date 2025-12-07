Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

        Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 13:21 Güncelleme: 07.12.2025 - 13:21
        Kilis'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı
        Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kilis Valisi Tahir Şahin, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinlik, temsili olarak şehre giren Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği üyelerinin Adnan Menderes Bulvarı'nda çiçekle karşılanmasıyla devam etti.

        Protokol üyeleri ve vatandaşlar, mehteran eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Burada düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda devam eden törende konuşan Belediye Başkanı Bilecen, 104 yıl önce kentte bir destan yazıldığını söyledi.

        Tören, şiirlerin okunması, mehteran ve halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

        Törene, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Kilis Kuvayi Milliye Derneği Başkanı Reşit Yetimoğlu ile daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

