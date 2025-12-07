Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis valiliğinden hijyenik olmayan işletmeye verilen cezaya ilişkin açıklama

        Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentte faaliyet gösteren bir işletmeye 105 bin 158 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 15:32 Güncelleme: 07.12.2025 - 15:32
        Kilis valiliğinden hijyenik olmayan işletmeye verilen cezaya ilişkin açıklama
        Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentte faaliyet gösteren bir işletmeye 105 bin 158 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Valiliğin yazılı açıklamasında televizyon kanalları ve sosyal medya platformlarında kentte bir işletmeye ait hijyenik olmayan depoda gerçekleştirildiğini ve 2 bin 953 TL para cezası uygulandığına ilişkin açıklama ihtiyacının doğduğu ifade edildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Söz konusu işletmeye yönelik 01 Aralık 2025 Pazartesi günü Kilis Belediyesi ve Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce ortaklaşa denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim sonucu bozulmuş gıda satışı, etiketsiz ürün satışı ve hijyenik şartlara uyulmaması nedeniyle Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce 5996 Sayılı Kanun gereği toplam 105 bin 158 TL idari para cezası uygulanmış ve ayrıca sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Halkımızın sağlığını tehdit eden kişilere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

