Kilis'te çocuklar "bayram yeri"nde gönüllerince eğlendi

Kilis'te dini bayramlarda kurulan, yüzlerce yıllık geleneğe sahip "bayram yeri" etkinliğinde çocuklar keyifli zaman geçirdi.



Müslümanbey Mahallesi'ndeki boş alan, bayramlarda çocukların eğlenebileceği mekan haline dönüştürülüyor.



Hayırseverlerin kiraladığı alana tahta salıncaklar, atlı karıncalar ve dönme dolaplar kuruluyor, at binme gibi organizasyonlar düzenleniyor.



Aileler de faytonlara binerek nostaljik vakit geçiriyor.



Nesillerden bu yana "bayram yeri" adıyla bilinen bölge, her bayramda olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da çocukların neşesine neşe katıyor.



Etkinliklere katılan çocuklardan Mehmet Yiğit Özcan, AA muhabirine, bayram yerinde çok eğlendiğini söyledi.



Herkesi bayram yerine davet eden Özcan, tahta salıncaklara ve dönme dolaplara binerek eğlendiklerini, her bayram buraya gelmekten keyif aldığını dile getirdi.

