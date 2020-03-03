Kıraathane söyleşilerinde Somali izlenimleri

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Kıraathane Söyleşileri kapsamında üçüncüsü düzenlenen programa bu ay konuşmacısı olarak katılan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Aldemir, geçen yıl düzenlenen Somali ziyareti ile ilgili izlenimlerini paylaştı.

“Somali İzlenimleri” konulu söyleşiye Kilis Barosu Başkanı Av. Mehmet Taşcı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay, Av. Süleyman Ünlü’nün yanı sıra Üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Üniversite de yabancı uyruklu öğrencilerin sayısını arttırmak adına girişimlerde bulunmak için 2019 yılı Mayıs ayında Somali’ye gittiklerini belirten Aldemir, konumu itibariyle Afrika’nın Boynuzu, Ticaretin Beşiği olarak bilinen bu bölgenin kıta üzerindeki jeopolitik konumu, dili, dini, kabile yapısı, eyaletleri ile bu eyaletlerin özellikleri, ülkenin 1960 yılında bağımsızlığını kazanması, askeri darbeye maruz kalması, sosyalist bir eksene kayması, 1991 yılında iç savaşa maruz kalması, bu savaşın etkileri, bölgedeki güvenliğin nasıl sağlandığı, Türkiye’nin bölgedeki büyükelçiliği ve bu elçiliğin faaliyetleri, halkın kullandıkları alfabe, sosyal hayat, mimari, ulaşım araçları gibi pek çok konu hakkında tecrübelerini dinleyicilerle paylaştı.

Aldemir aynı zamanda 2011 yılında Somali’de açılan Türk Büyükelçiliği ile bölge halkının Türkiye’ye karşı sempati duymaya başladığına da değindi.

Söyleşi, dinleyicilerin soru ve cevaplarından sonra çay ikramı ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.