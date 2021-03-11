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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Op. Dr. Yunus Doğan: “Obezite cerrahisi sonrası sarkıklıklara veda edin”

İHA

Op. Dr. Yunus Doğan: “Obezite cerrahisi sonrası sarkıklıklara veda edin”

Obezite hastasısınız, cerrahi yöntemlere başvurarak fazla kilolarınızdan hızlı bir şekilde kurtulmak isteyenleri uyaran Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Doğan, kilo ve hacim kaybına bağlı olarak vücudun çeşitli yerlerinde sarkıklıklar meydana gelebileceğini, ancak bunların “post bariatrik cerrahi” (zayıflama sonrası estetik) ile ortadan kaldırılabildiğini söyledi.
“Zayıflama sonrası estetik” konusunda uluslararası dergilerde yayınlanmış bilimsel makaleleri bulunan ve bugüne dek yüzlerce hastaya başarılı operasyonlar yapan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Doğan, “post bariatrik cerrahi”yi şu şekilde tanımlıyor: “Vücut şekillendirme ile obezite cerrahisi sonrasında kilo ve hacim kaybına bağlı olarak vücudun çeşitli yerlerinde sarkıklıklar meydana gelebiliyor. Bu deformasyonları ortadan kaldırıp, hastayı ideal vücut biçimine kavuşturan cerrahi işlemlere post bariatrik cerrahi diyoruz.”
Hasta ameliyata uygun mu?
Peki hızlı zayıflama sonrasında oluşan sarkıklıklar daha çok nerelerde görülüyor? Op. Dr. Yunus Doğan, “Karın, popo, göğüs, popo, uyluk, kol, boyun bölgelerinde, hatta yüzde sarkıklıklar meydana gelebiliyor. Post bariatrik cerrahi ile bunlar aşama aşama gideriliyor” diyor. Ancak her isteyen bu ameliyatları yaptıramıyor. Doktor tarafından operasyona uygun görülmek şart: “Bu hastalarda ameliyata uygunluk çok önemli. Özellikle kilo kaybı sonrasında çeşitli beslenme parametrelerinde değişiklikler oluyor, anemi dediğimiz kansızlık problemleri ortaya çıkabiliyor. O nedenle önce hastanın ameliyata uygun olup olmadığını araştırıyor, ona göre bir plan çıkarıyoruz. Yeniden kilo almaya yatkın hastaları önce diyetisyene yönlendirebiliyoruz.”
Ameliyatlar seanslara bölünüyor
Post bariatrik cerrahide hangi tedavi yöntemlerinin uygulandığına gelince... Op. Dr. Yunus Doğan, “Karın germe, popo kaldırma, meme küçültme ve dikleştirme, kol germe, uyluk germe uygulamaları ile kişiyi ideal vücut ölçülerine kavuşturuyoruz” diyor. Bu ameliyatların tümü tek bir seansta yapılmıyor. Dr. Doğan, ameliyatları seanslara bölmek gerektiğini belirtiyor: “Hastanın genel sağlık durumu bizim için bu konuda yol gösterici. Planladığımız işlemleri iki ya da üç seansta tamamlıyoruz. İlk başta karın, sırt ve popo kısmına yönelik cerrahi işlemleri yapıyoruz. Hastanın genel sağlık durumu iyiyse, ilk seansta erkek hastalarda göğüs bölgesine, kadın hastalarda kol bölgesine yönelik işlemler de yapabiliyoruz. İkinci seansta erkek hastalar için kol ve uyluk bölgelerine, kadınlarda ise göğüs ve uyluk bölgelerine cerrahi işlemler uyguluyoruz. Üçüncü seansı daha çok revizyon olarak planlıyoruz. Yara genişlemeleri, iyileşme problemleri, asimetriler gibi istenmeyen durumlar varsa bunlarla üçüncü seansta ilgileniyoruz. Seanslar arasında da minimum 3 ay beklemek gerekiyor.” Op. Dr. Yunus Doğan, gıdı ve yüz bölgesine yönelik işlemlerin ise en sona bırakıldığını ifade ediyor: “Öncelikle vücudu toparlayıp, yüzü 12 yıl sonra şekillendiriyoruz.”
Obezite cerrahisinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmalı
Zayıflama sonrası estetiği düşünen hastaların en çok merak ettiği konulardan biri de obezite cerrahisinden ne kadar sonra bu operasyonu yaptırabilecekleri. Op. Dr. Yunus Doğan, en az 1 yıl beklemek gerektiğini söylüyor: “Obezite cerrahisi olan hastalar, diyetisyen eşliğinde kontrollü kilo verme sürecine giriyor. İdeal kiloya ulaşma süreci 6 ayla 1 yıl arasında değişiyor. O nedenle plastik cerrahiye başvuru zamanının en az 1 yıl olması gerekiyor. Ameliyattan sonra 1 yılını doldurmuş, son 34 aydır ideal kilosuna ulaşmış ve kilosu artık sabit olan insanlar bizim için uygun hasta profili.”
Hastanede en az 2 gün kalınıyor
Op. Dr. Yunus Doğan, zayıflama sonrası estetik operasyonunun ardından hastaların 2 gün kontrol altında tutulduğunu belirtiyor: “Ameliyat sonrası süreçte en az 2 gün hastanede misafir ediyoruz. Ameliyatta drenler ve korse takılıyor, o yüzden hastalarımızı yakın takibimiz ve kontrolümüz altında tutuyoruz. Ayrıca pansumanların da belli aralıklarla tekrarlanması gerekiyor. Her şey yolundaysa 2 gün sonra taburcu ediyoruz. Ameliyat sonrasında 1.5 ay kadar korse kullanılmasını öneriyoruz. Kombine ameliyat geçirmiş kişilere önceleri yere eğik şekilde yürümeleri gerektiğini söylüyoruz. Hasta 1 hafta sonunda düz şekilde yürüyebilir hale geliyor. İkinci hafta ağırlık kaldırmadan ev işlerini yapıp, günlük yaşamına devam edebiliyor. Spora da 1.5 ay sonra dönebiliyor.”

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