Kilis'te, 4 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, park halindeki 3 araç ile sürücüsü kırmızı ışıkta duran traktöre çarpan otomobili kullanan Suriyeli Munzer Alsaloumı yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Necmettin Erbakan Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Munzer Alsaloumı yönetimindeki 79 AAF 558 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki 2 otomobil ve 1 hafif ticari araca çarptı. Son olarak kırmızı ışıkta bekleyen Ömer Seyrek'in kullandığı 63 LT 695 plakalı traktöre çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, yaralı Alsaloumı'yı ambulansla tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-01-03 15:31:34



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