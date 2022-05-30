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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hacı adaylarına eğitim semineri başladı

İHA

Hacı adaylarına eğitim semineri başladı

Kilis İl Müftülüğü tarafından, 2022 yılında kutsal topraklara gidecek 54 hacı adayına yönelik eğitim seminerleri başladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Yılı Hac Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarının haccı daha iyi anlaması ve öğrenmesi amacıyla Kilis İl Müftülüğü organizesinde 3 gün sürecek olan "Hac Eğitim Seminerleri" başlatıldı.
Haziran ayında Kilis’ten yola çıkacak olan 54 hacı adayına, hac ibadetini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmelerini temin etmek amacıyla düzenlenen seminerlerin ilki İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan seminerin açılışında konuşan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, " Hac meşakkattir ve sabır ister. Mübarek beldelere gitmek siz değerli kardeşlerime nasip olacak inşallah. Birçok kişi hasretle beklerken kurada siz çıktınız, buna çok şükretmeli ve daha şimdiden maddi manevi hazırlıklara başlamalısınız. Bu sene az bir toplulukla hacca gideceksiniz. Doya doya oraları yaşayacaksınız. Ve inşallah salimen dönüp geleceksiniz. İki senenin ardından bu sene az bir grupla hem Türkiye’den hem de diğer memleketlerden hacca gidilecek. Kabe’ye giderken, tavaf ederken, Arafat’a çıkarken, Müzdelife’ye inerken, Müzdelife’de tavaf yaparken, tekrar Kabe’yi tavafa giderken hülasa her yerde Allah Teala’nın lütfuyla rahat ve huzurlu bir şekilde gidip geleceksiniz. Çıkacağınız bu kutlu yolculuğun şimdiden hayırlı olmasını, yapacağınız hac ibadetinizin makbul olmasını, hayırla gidip hayırla gelmenizi yüce Rabbimden niyaz ediyorum." dedi.
Devam eden seminerlerde İl Müftüsü Abdurrahman Şahin "İbadet Bilinci ve Hac İbadeti", İl Müftü Yardımcısı Cengiz Çolak "Haccın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı", İl Müftü Yardımcısı Recep Çarpar "Yolculuğa Çıkmadan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık", İl Müftü Yardımcısı Pınar Han“ Kadınlara Özgü Konular” Polateli İlçe Müftüsü Hasan Fındık "Ana hatlarıyla Hac ve Umre Menasiki", Şube Müdürü Murat Taşdelen ”Hazreti Peygamber Mescidi Nebevi ve Medine, Şube Müdürü Mustafa Şimşek, “Hac İbadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci” konularında sunum yapacakları bildirildi.

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