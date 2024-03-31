Kilis Belediye başkan adayları kimlerdir? Kilis Belediyesi hangi partide? Kilis Belediye başkanı kimdir?
Kilis Belediyesi hangi partide? Kilis Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kilis Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kilis Belediyesini hangi parti kazandı ve Kilis Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kilis yerel seçim sonuçları..
Giriş: 31.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:42
Kilis BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kilis Belediye Başkanlığını 23538 alınan oy ve %47.26 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Mehmet Abdi Bulut kazanmıştır.
Kilis Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 4
Kilis BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİKEZBAN UZUNTEPE - DSP Kilis Belediye Başkan Adayı ALİ KİRİŞ - HÜDAPAR Kilis Belediye Başkan Adayı AHMET ÜÇER - DEM Parti Kilis Belediye Başkan Adayı ZEYNEP GÜLTEKİN - SP Kilis Belediye Başkan Adayı UĞUR KAYA - TKH Kilis Belediye Başkan Adayı REŞİT POLAT - AK Parti Kilis Belediye Başkan Adayı AHMET AKTAŞ - ANAP Kilis Belediye Başkan Adayı ALAİDDİN ÖZKAR - BTP Kilis Belediye Başkan Adayı SELAHATTİN ASLANTAŞ - MİLLİYOL Kilis Belediye Başkan Adayı BATUHAN SEYMEN - HAKPAR Kilis Belediye Başkan Adayı HAKAN BİLECEN - CHP Kilis Belediye Başkan Adayı ABDULLAH SAKAR - DEVA Kilis Belediye Başkan Adayı HASAN BAYESEN - HKP Kilis Belediye Başkan Adayı MEHMET EMİN ERTUĞRUL - ZP Kilis Belediye Başkan Adayı YASİN TOPALOĞLU - İYİ Parti Kilis Belediye Başkan Adayı AYCAN DURU AKGÜL - VATAN Kilis Belediye Başkan Adayı CANER EKİNCİ - MP Kilis Belediye Başkan Adayı AHMET ÇETİN - YENİDEN REFAH Kilis Belediye Başkan Adayı ALİ OSMAN GENÇ - BĞMSZ Kilis Belediye Başkan Adayı HASAN KARA - MHP Kilis Belediye Başkan Adayı
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