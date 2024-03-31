Kilis Belediye başkan adayları kimlerdir? Kilis Belediyesi hangi partide? Kilis Belediye başkanı kimdir? Kilis Belediyesi hangi partide? Kilis Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kilis Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kilis Belediyesini hangi parti kazandı ve Kilis Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kilis yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:42 facebook

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