Akşam saatlerinde Hatay’dan yola çıkan ZMA’lar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis’e geldi. Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırlara yüklenen ZMA’lar Kilis çevreyolu üzerinden genel güvenlik önlemleri altında Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı yakınlarındaki üst bölgesine giriş yaptı. Araçların Suriye’nin Münbiç bölgesine hareket edeceği, Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanıyor. Sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
ŞANLIURFA'DA DA SEVKİYAT SÜRÜYOR
Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına çeşitli illerden gelen zırhlı araç yüklü tırlarla askeri araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.
Konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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