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Kilo verdiren iğne onaylandı

İngiltere obezite kaynaklı hastalıkları azaltmak amacıyla kilo verdiren bir iğneyi hastanelerde kullanmaya hazırlanıyor. İştahı bastıran, tok hissettiren ve kişilerin vücut ağırlığının yüzde 15'ini kaybetmesini sağlayan iğnenin yan etkilerine karşı ise uzmanlar uyarılarda bulundu

Kilo verdiren iğne onaylandı
HABERTURK.COM

İngiltere, obeziteyle mücadele kapsamında tartışmalı bir adım attı. Hükümet kilo verdiren bir iğneye onay verildiğini açıkladı.

Danimarka merkezli bir şirketin geliştirdiği iğne, yemek yedikten sonra salgılanan hormonu taklit ediyor ve kişide tokluk hissi meydana geliyor. Bu şekilde hastanelerdeki obezite kaynaklı yükün azaltılması amaçlanıyor.

İğne pilot program kapsamında ülkedeki 10 binlerce kişide uygulanacak.

İNGİLTERE BAŞBAKANI SUNAK: BÜYÜK BİR UMUT VADEDİYOR

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yaptığı açıklamada iğnenin obeziteyle mücadelede büyük bir umut vadettiğini kaydetti.

Baş dönmesi, şişkinlik, gaz ve mide rahatsızlıklarına yol açan iğnenin yan etkileri tartışma yarattı. Öte yandan tedavi sonrası bazı kişilerin kilolarını yeniden aldığı belirtildi.

Doktorlar bu tür iğne ve ilaçlar hakkında uyarılarda bulunarak, obeziteye çarenin sağlıklı beslenme ve spor olduğunu kaydetti.

MUSK İLE KARDASHIAN DA İĞNEYLE ZAYIFLADI

Aralarında Elon Musk ve Kim Kardashian'ın da bulunduğu birçok ünlü de iğneyle zayıfladığını belirtti.

Geçtiğimiz yıl 13 kilo veren Musk, sırrı sorulduğunda aralıklı oruç ve iğne yanıtını vermişti.

OBEZİTE VÜCUTTAKİ 236 HASTALIKLA DOĞRUDAN İLİŞKİLİ

Konuya ilişkin Habertürk'e değerlendirmelerde bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, obezitenin dünyadaki en büyük sorunlardan bir tanesi olduğunu ve dünyada enfeksiyondan sonraki en büyük pandemi olduğunu söyledi.

Dr. Kaya, "Obezite her 2 kişiden birini etkiliyor ve sağlık riskleri de giderek büyüyor. Bir insanın fazla kilolu olması sadece görünüş açısından değil, hipertansiyon, koroner arter hastalıkları, diyabet, karaciğer yağlanması, karaciğer sirozlarına kadar vücutta yaklaşık 236 tane hastalıkla doğrudan ilişkili. Dolayısıyla bu alanda yeni tedavi alternatifleri ortaya çıkıyor. Bunlardan biri, bizim diyabet tedavisinde kullandığımız bir grup ilacın obezite tedavisinde çok etkili olduğunun fark edilmesiyle başladı. Halihazırda diyabet tedavisinde kullandığımız ilaçların biraz daha yüksek dozda kullanılmasıyla insanların iştah mekanizmalarının daha iyi kontrol edilebildiği ve kan şekerindeki regülasyonun daha iyi olduğu görüldü ve bu doğrultuda iğneler geliştirildi. Bu konuda gerçekten umut veren bir gelişmedir. Obezite tedavisinde çığır açacak tedavi yöntemlerinden biridir" dedi.

"SUİSTİMAL EDİLMEMELİ"

Dr. Kaya, "Ancak bu ilaçların suistimal edilmemesi gerekiyor. İnsanlar gidip kendi kendilerine bunu alıp kullanırlarsa ilaçla ilgili yan etkiler yaşayabilirler. Burada gerçekten endikasyon olan hastalarda dahiliye ve endokrinoloji doktorları tarafından hastaların takip edilerek bu ilaçların verilmesi gerekiyor" dedi.

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