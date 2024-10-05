Yoğurt ağırlıklı diyet kilo vermeyi sağlar mı? Uzmanlar ne diyor?
Obezite ve fazla kilolu olmak, çoğu insanın yakındığı konuların başında geliyor. Birçok kişi orantılı bir vücuda kavuşmak için çeşitli diyet formüllerini deniyor. Peki, yoğurt ile bu hedeflerimize ulaşabilir miyiz? İşte detaylar...
Bilimsel çalışmalar, protein açısından zengin bir öğünün sizi daha aktif hale getirdiğini ve kalorileri daha hızlı yaktığını göstermektedir. Üstelik yoğurdu sevenler, daha çabuk ve uzun süre tok hissederler. Yoğurdu hangi gıdalarla birlikte tüketebiliriz?
Diyette yoğurdun önemi
Motherhood Hastaneleri'nde Danışman, Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı olan Divya Gopal, "Kilo kaybı kolay bir süreç değildir ve bir veya iki günde gerçekleşmez. Egzersiz, fazla kalorileri azaltmaya yardımcı olur; ancak dengeli bir diyet sürdürmek de aynı derecede önemli ve faydalıdır. Etkili kilo kaybı için , diyet çizelgenize yoğurt eklemek tatmin edici sonuçlar verebilir." diyor.
Yoğurdun kilo vermeye faydaları nelerdir?
Yoğurt, diğer önemli besinlerin yanı sıra harika bir protein, kalsiyum ve probiyotik kaynağıdır. Sindirim sistemini yöneterek ve bakteriyel enfeksiyonlardan kaçınarak, bunların hepsi bağırsak sağlığının korunmasına katkıda bulunur.
Yoğurt ayrıca daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir ve sağlıksız yağlar açısından düşük, lif açısından zengin ve az kalori içerdiği için kilo vermenize yardımcı olabilir. Nemlendirici ve doğası gereği serinletici olduğu için şüphesiz yaz diyetinizin bir parçası olmalıdır. İşte kilo kaybını hızlandırabilecek 5 yoğurt bazlı alışkanlık:
1. Chia tohumlarını ekleyin
Chia tohumları inatçı göbek yağlarını azaltmaya yardımcı olabilecek mükemmel bir besin maddesidir. Lif, demir, potasyum, tuz, omega-3 yağ asitleri ve C vitamini gibi çok sayıda besin maddesi içerir. Bunu yulaf lapasında, meyve kasesinde, smoothielerde vb. yoğurtla birleştirebilirsiniz.
Smoothie hazırlamak için meyveyi, sütü, yoğurdu ve az miktarda chia tohumunu bir blenderda pürüzsüz olana kadar karıştırın. Ekstra chia tohumlarıyla doldurun ve tadını çıkarın!
2. Yoğurda meyve ekleyin
Hızlı, lezzetli ve hatta sağlıklı bir şey arıyorsanız, meyveler en iyi seçeneğinizdir. Sadece kilo vermenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda genel sağlığınızı da iyileştirir. Tatlıya düşkün olsanız bile, meyveleri yoğurtla birleştirmek en iyi seçimdir.
En sevdiğiniz meyveleri kesin ve üzerine yoğurt koyun. Elma, kivi, muz, guava, nar, karpuz vb. önerdiğimiz meyveler arasındadır. İşte bu kadar, meyve dolu lor kasesi hazır. Bu, lif, vitamin ve minerallerle dolu olduğu için kilo vermek için ideal kasedir.
3. Yoğurda granola takviyesi yapın
Granola, göbek yağını eritmeye yardımcı olan yeterli miktarda çözünebilir lif içerir ve yoğurtla birlikte mükemmel düşük kalorili doyurucu sağlıklı atıştırmalık olarak tüketilebilir. Bal, agave nektarı, meyve, kenevir tohumu ve chia tohumu ekleyerek, kaseyi kolayca değiştirebilir ve ideal karışımı elde edebilirsiniz!
5 dakikadan kısa bir sürede, gününüze başlamak için besleyici, lezzetli bir kaseye sahip olacaksınız. Şekersiz, az yağlı veya düşük şekerli granola seçin.
4. Kuru meyve ve kuruyemiş ekleyin
Aşırı yemek yeme, kilo almanın yaygın bir nedenidir. Bu nedenle, sağlıksız atıştırmalıkları kuru meyve ve kuruyemiş eklenmiş yoğurtla değiştirin. Lif, protein ve antioksidan açısından zengindirler ve yağ ve kalori yakma sürecini hızlandırmaya yardımcı olurlar.
Yoğurdu lezzetli hale getirmenin yanı sıra, hurma, ceviz ve diğerleri gibi kuru meyveler eklemek onu doyurucu da yapar.
5. Yulaf veya kinoa ile birleştirin
Granola sizin için ideal lif değilse, düşük glisemik indekse sahip iyi miktarda protein, lif, kalsiyum ve sağlıklı yağ içeriğine sahip kinoa veya yulafı deneyebilirsiniz. Yoğurdu yulaf veya kinoa ile karıştırıp yiyebilirsiniz.
Kaynak: Healthshots