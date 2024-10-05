Diyette yoğurdun önemi

Motherhood Hastaneleri'nde Danışman, Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı olan Divya Gopal, "Kilo kaybı kolay bir süreç değildir ve bir veya iki günde gerçekleşmez. Egzersiz, fazla kalorileri azaltmaya yardımcı olur; ancak dengeli bir diyet sürdürmek de aynı derecede önemli ve faydalıdır. Etkili kilo kaybı için , diyet çizelgenize yoğurt eklemek tatmin edici sonuçlar verebilir." diyor.