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Kim der ki 59 yaşında! Hülya Avşar'ın bikinili pozları görenleri büyüledi!

Yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. 59 yaşındaki Avşar, son olarak sosyal medya hesabından sörf tahtası üzerindeki pozlarını yayınlayarak, sevenlerinden övgü dolu yorumlar aldı. İşte Hülya Avşar'ın bikinili pozları...

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  • Kim der ki 59 yaşında! Hülya Avşar'ın bikinili pozları görenleri büyüledi!

    Yaptığı açıklamalar, giydiği kıyafetler ve yaptığı spor aktiviteleriyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar, sosyal medya hesabından sörf yaptığı anlara dair fotoğraflarını sevenlerinin beğenisine sundu. Avşar kızına kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.
  • Kim der ki 59 yaşında! Hülya Avşar'ın bikinili pozları görenleri büyüledi!

    Havaların ısınması ve yazın gelmesiyle soluğu tatil beldelerinde alan isimlerden biri olan Hülya Avşar, sörf tahtası üzerinde verdiği pozlarıyla gönülleri feth etti.
  • Kim der ki 59 yaşında! Hülya Avşar'ın bikinili pozları görenleri büyüledi!

    Sosyal medya hesabında "Su çok güzeldi" notuyla paylaşımlar yapan Hülya Avşar'ın son pozlarını görenler, 59 yaşındaki ünlü ismin güzelliği karşısında büyülendi.
  • Kim der ki 59 yaşında! Hülya Avşar'ın bikinili pozları görenleri büyüledi!

    Instagram hesabında 2.8 milyon takipçisi olan Hülya Avşar'ın son pozlarına sevenlerinden 7 binin üzerinde beğeni geldi.
  • Kim der ki 59 yaşında! Hülya Avşar'ın bikinili pozları görenleri büyüledi!

    İşte Hülya Avşar'ın son pozları...
  • Kim der ki 59 yaşında! Hülya Avşar'ın bikinili pozları görenleri büyüledi!
  • Kim der ki 59 yaşında! Hülya Avşar'ın bikinili pozları görenleri büyüledi!
  • Kim der ki 59 yaşında! Hülya Avşar'ın bikinili pozları görenleri büyüledi!
  • Kim der ki 59 yaşında! Hülya Avşar'ın bikinili pozları görenleri büyüledi!
  • Kim der ki 59 yaşında! Hülya Avşar'ın bikinili pozları görenleri büyüledi!
  • Kim der ki 59 yaşında! Hülya Avşar'ın bikinili pozları görenleri büyüledi!
  • Kim der ki 59 yaşında! Hülya Avşar'ın bikinili pozları görenleri büyüledi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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