Yaptığı açıklamalar, giydiği kıyafetler ve yaptığı spor aktiviteleriyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar, sosyal medya hesabından sörf yaptığı anlara dair fotoğraflarını sevenlerinin beğenisine sundu. Avşar kızına kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.