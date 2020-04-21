Kim Jong-un kimdir? sorusu ABD medyasındaki iddia sonrası gündeme geldi. ABD medyasında yer alan haberlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un geçtiğimiz hafta bir kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu iddia edildi. Güney Kore haber ajansı Yonhap ise Kim'in durumunun ciddi olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Kim Jong-un ile ilgili detaylar haberimizde...

KİM JONG-UN KİMDİR?

Kim Jong-un Güney Kore kayıtlarına göre 8 Ocak 1983, ABD kayıtlarına göre ise 8 Ocak 1984'te doğdu. 2011'den bu yana Kuzey Kore'nin Yüce Lideri ve 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan bir Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994'ten 2011'e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il'in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948'den 1994'e kadar Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung'un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.

2010 yılının sonlarından itibaren Kim Jong-un, KDHC'nin öncülüğünün varisi olarak görülüyordu ve yaşlı Kim'in ölümünün ardından Kuzey Kore devlet televizyonu onu "Büyük Başarılı" olarak ilan etti. Kim, Kore İşçi Partisi Başkanı (2012 ve 2016 yılları arasında İlk Sekreter olarak),Merkez Askeri Komisyon Başkanı, Devlet İşleri Komisyonu Başkanı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı'nı üstlendi ve Kuzey Kore'deki en yüksek karar organı olan Kore İşçi Partisi Politrobu Başkanlığı üyesidir. Kim, 18 Temmuz 2012'de Kore Halk Ordusu'nda Kuzey Kore Mareşal rütbesine terfi etti ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı görevini pekiştirdi. Kuzey Kore devlet medyası genellikle onu Mareşal Kim Jong-un, "Mareşal" veya "Sevgili Saygı" olarak adlandırıyor.

12 Aralık 2013 tarihinde Kim, "ihanet" için amcası Jang Song-thaek'in idamını emretti. Kim, üvey kardeşi Kim Jong-nam’a Şubat 2017’de Malezya’daki suikast emrini verdiği iddia edilmişti.

2018'de Kim Jong-un ve Güney Koreli Moon Jae-in, Kuzey ile Güney arasındaki sınırda iki kez Panmunjom'da ve bir kez Pyongyang'da bir araya geldi. 12 Haziran 2018'de, Kim ve ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore nükleer programını tartışmak üzere Kuzey Kore lideri ve ABD başkanlığı arasında ilk defa yapılan görüşmelerde Singapur’daki bir zirvede bir araya geldi. Şubat 2019’da Hanoi’deki bir takip toplantısı aniden bir anlaşma yapılmadan sona erdi. 25 Nisan 2019'da Kim ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk zirvesini Rusya'nın Vladivostok kentinde gerçekleştirdi. 30 Haziran 2019'da, Kim Kore Demilitarized Zone'da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.