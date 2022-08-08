"HAYALİM ÇOCUK SAHİBİ OLMAK" DEMİŞTİ

Daha önce baba olma isteği ile ilgili konuşan Pete Davidson, "Tam bir aile insanıyım." demişti.

28 yaşındaki Davidson, "Hayatta en sevdiğim ve henüz başaramadığım şey, çocuk sahibi olmak. Bu benim hayalim." ifalelerini kullanmıştı.

"Küçük bir adamı giydirmek çok eğlenceli olurdu." diyen Pete Davidson, "İyi bir adam gibi olmaya, gelişmeye ve daha iyi olmaya çalışıyorum." şeklinde konuşmuştu.