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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kim Kardashian ile Pete Davidson ayrıldı

Reality show yıldızı Kim Kardashian ile komedyen Pete Davidson'ın birlikteliği sona erdi. 9 aydır aşk yaşayan çiftin, yoğun programları sebebiyle yıprandıklarını söyleyerek, ilişkilerini noktaladıkları öğrenildi

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  • Kim Kardashian ile Pete Davidson ayrıldı - Magazin haberleri

    Reality show yıldızı Kim Kardashian, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Kanye West ile 8 yıllık evliliğini 2 Mart 2022'de bitirmişti. Kardashian, West ile boşanma davası sürerken, komedyen Pete Davidson ile aşk yaşamaya başlamıştı.
  • Kim Kardashian ile Pete Davidson ayrıldı - Magazin haberleri

    "İLİŞKİMİZ YIPRANDI"

    Çiftin birlikteliği 9 ay sürdü. Dört çocuk annesi Kardashian ile Davidson'ın yollarını ayırdığı öğrenildi. İkili, yoğun programları sebebiyle yıprandıklarını söyleyerek, ilişkilerini sonlandırdı. Ayrıca 'Daily Mail'in haberine göre; Kardashian ve Davidson, arkadaş kalma kararı aldı.
  • Kim Kardashian ile Pete Davidson ayrıldı - Magazin haberleri

    "HAYALİM ÇOCUK SAHİBİ OLMAK" DEMİŞTİ

    Daha önce baba olma isteği ile ilgili konuşan Pete Davidson, "Tam bir aile insanıyım." demişti.

    28 yaşındaki Davidson, "Hayatta en sevdiğim ve henüz başaramadığım şey, çocuk sahibi olmak. Bu benim hayalim." ifalelerini kullanmıştı.

    "Küçük bir adamı giydirmek çok eğlenceli olurdu." diyen Pete Davidson, "İyi bir adam gibi olmaya, gelişmeye ve daha iyi olmaya çalışıyorum." şeklinde konuşmuştu.
  • Kim Kardashian ile Pete Davidson ayrıldı - Magazin haberleri

    BAŞ HARFLERİNİ BOYNUNA KAZITMIŞTI

    Davidson, en son sevgilisi Kim Kardashian ile dört çocuğunun adlarının baş harflerini (K-NSCP) boynuna dövme olarak kazıtmasıyla gündeme gelmişti.
  • Kim Kardashian ile Pete Davidson ayrıldı - Magazin haberleri

    DÖRT ÇOCUK ANNESİ

    Kardashian'ın rapçi Kanye West ile evliliğinden ikisi taşıyıcı anne olmak üzere "North", "Psalm", "Chicago" ve "Saint" adında dört çocuğu bulunuyor.

    Yumurtalarını dondurduğu bilinen Kim Kardashian'ın Davidson ile birlikteliğinden bebek sahibi olmak için yine taşıyıcı anne yöntemine başvurabileceği düşünülüyordu.
  • Kim Kardashian ile Pete Davidson ayrıldı - Magazin haberleri

    BİRÇOK ÜNLÜ YILDIZLA AŞK YAŞAMIŞTI

    Hollywood'un asilerinden biri olarak bilinen Pete Davidson, gösteri dünyasının birçok ünlü yıldızıyla aşk yaşamıştı. Tam adı "Peter Michael Davidson" olan ünlü komedyen bir dönem, Cindy Crawford ile Rande Gerber'ın kızı model Kaia Gerber ile ilişki yaşamıştı.

    Ancak ünlü çiftin, o dönem kızlarının Davidson ile birlikteliğini onaylamadığı ileri sürülmüştü.
  • Kim Kardashian ile Pete Davidson ayrıldı - Magazin haberleri

    Davidson, daha önce de oyuncu Kate Beckinsale ve şarkıcı Ariana Grande ile de birlikte olmuştu. Pete Davidson'ın 'gönül defterinde' oyuncu Andie MacDowell'ın kızı Margaret Qualley'ın adı da yazılı...
  • Kim Kardashian ile Pete Davidson ayrıldı - Magazin haberleri

    Pete Davidson, son olarak da Phoebe Dynevor, 'Bridgerton' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Phoebe Dynevor ile aşk yaşamıştı.
  • Kim Kardashian ile Pete Davidson ayrıldı - Magazin haberleri

    ÜÇ KEZ EVLENMİŞTİ

    Öte yandan Kim Kardashian ve Kanye West, 2014 yılında İtalya'nın Floransa kentinde dünyaevine girmişti.

    Kardashian, West ile üçüncü evlililiğini yapmıştı. ABD'li yıldız, 2000 yılında müzisyen Damon Thomas ile yaptığı evliliği 4 yıl sürmüştü.

    Kardashian, 2011'de ise basketbolcu Kris Humphries ile nikah masasına oturmuş ancak 2 yıl sonra ayrılık kararı almıştı.

    Fotoğraflar: Instagram, AP, Reuters

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