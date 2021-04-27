Daily Mail'in iddiasına göre; Hukuk fakültesinde okuyan Kardashian ile Jones'un ABD'de 50 eyaletin tamamında suç ve hapis cezalarını azaltmak için çalışan Cut 50 adlı birliğin çalışmaları esnasında yakınlaştıkları düşünülüyor.

Ancak Kim Kardashian'a yakın kaynaklar, ikilinin birlikte uzun bir çalışma ilişkisine sahip olduğunu ve ceza adaleti reformunda ortak faaliyet yürüttüklerini söyleyerek aşk iddialarını yalanladı.