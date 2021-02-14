Kim Milyoner Olmak İster Fatma Aliye sorusunun cevabı nedir? Fatma Aliye kimdir? Fatma Aliye'nin resmi olan pa

Uzun yıllar Kenan Işık'ın sunumuyla ekrana gelen ancak Kenan Işık'ın sağlık sorunları yaşamasının ardından sık sık sunucusu değişen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını uzun zamandır Kenan İmirzalıoğlu sunuyordu. Dün akşam Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Fatma Aliye sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu. Kim Milyoner Olmak İster Fatma Aliye sorusunun cevabı nedir? Fatma Aliye kimdir? Fatma Aliye'nin resmi olan para ne?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER FATMA ALİYE SORUSU

Yunus Emre’nin portresinin bulunduğu bir banknotu tamamı Fatma Aliye’nin portresinin bulunduğu banknotlardan olacak şekilde bozduğumuzda kaç adet bant notunuz olur

A. 40

B. 10

C. 4

D. 2

Sorunun cevabı: C şıkkı.

FATMA ALİYE'NİN RESMİ HANGİ BANKNOTTA VAR?

2009 yılında tedavüle sürülen 50 Türk Lirası banknotlarının arka yüzünde portresi bulunmaktadır.

FATMA ALİYE KİMDİR?

Fatma Aliye Topuz (Fatma Aliye Hanım),9 Ekim 1862 tarihinde İstanbul'da doğru. 13 Temmuz 1936'da İstanbul'da hayata veda eden Fatma Aliye Türk edebiyatının ilk kadın romancısı ve Osmanlı'da kadın hareketinin öncülerindendir.

Zafer Hanım'ın 1877 yılında yayımladığı Aşk-ı Vatan adlı bir roman mevcutsa da yazarın tek romanı olduğu için Zafer Hanım değil, beş roman yayımlayan Fatma Aliye Hanım ilk kadın romancı unvanını almıştı.

FATMA ALİYE'NİN KİTAPLARI

Roman: Ref'et (1898),Udi (1899),Enin (1910),Muhadarat (1892),Hayal ve Hakikat (1892).

Çeviri: Meram (1890)

Yaşamöyküsü ve tarih alınındaki yapıtları: Namdaran-ı Zenan-ı İslamıyan (Ünlü İslam Kadınları) (1892)

Teracim-i Ahval-ı Felasife (Felsefecilerin Yaşamları) (1900) Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, Mayıs 2006

Hayattan Sahneler (Levayih-i Hayat)

Osmanlıda Kadın: "Cariyelik, Çokeşlilik, Moda"

Ayrıca Fatma Aliye üzerine Ahmed Midhat'ın Fatma Aliye Hanım yahud Bir Muharrire-i Osmaniye'nin Neşeti (1893) adlı bir incelemesi vardır.

Fatma Aliye-Mahmud Esad. Çok Eşlilik: Taaddüd-i Zevcat. Editör: Firdevs CANBAZ. Hece Yayınları 2007

Kosova Zaferi/Ankara Hezimeti: Tarih-i Osmaninin Bir Devre-i Mühimmesi (1915)

Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı (1913)

Teracim-i Ahval-i Felasife: Filozofların Biyografileri (1900)

Tedkik-i Ecsam (1901)