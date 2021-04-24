Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümleri Cumartesi akşamları seyircilerle buluşuyordu. ATV'yi açan seyirciler ekranların klasiği haline gelen Kim Milyoner Olmak İster programının yerine yeni dizi Kardeşlerim'in yayınlandığını gördü. Peki Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? Kim Milyoner Olmak İster bitti mi?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümleri haftalardır yayınlanmıyor. Programın yayın gününe yeni bir dizinin getirilmesi üzerine akıllara "Kim Milyoner Olmak İster bitti mi, neden yok?" sorularını getirdi. ATV'den ve programdan konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor. Programın sessiz sedasız bitirildiği iddia ediliyor.