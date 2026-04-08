        Haberler Bilgi Ekonomi Kimler vatandaşlık maaşı alabilir? Vatandaşlık maaşı ne zaman başlıyor? Vatandaşlık maaşı şartları neler?

        Vatandaşlık maaşı ne kadar? Kimler vatandaşlık maaşı alabilecek?

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak anılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin pilot uygulamasına ilişkin takvimi açıkladı. 2027'de başlaması planlanan sistemle, düşük gelirli hanelerin ekonomik olarak desteklenmesi hedefleniyor. Yeni modelin kapsamı, ödeme tutarı ve başvuru şartları ise vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Vatandaşlık maaşı ne kadar? Kimler vatandaşlık maaşı alabilecek? İşte bilgiler...

        Giriş: 08.04.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Sosyal destek politikalarında yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin pilot uygulamasının önümüzdeki yıl hayata geçirileceğini duyurdu. Hangi vatandaşların yararlanacağı, ne kadar ödeme yapılacağı ve başvuru şartlarının nasıl olacağı soruları ise gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. İşte güncel gelişmeler…

        VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NETLEŞİYOR

        Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dar gelirli ailelere yönelik Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi yani vatandaşlık maaşı için çalışmalar sürüyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 81 il tek tek mercek altına alınacak.

        VATANDAŞLIK MAAŞI KRİTERLERİ NELER OLACAK?

        Her bölgenin ayrı ayrı sosyoekonomik haritası çıkarılacak. Konut piyasasından iklim şartlarına, iş gücünden yaş dağılımına kadar birçok parametre incelenecek. Çıkarılan etki analizlerine bakılacak. Bölgelere göre dar gelirlilerin kira, gıda ve enerji gibi alanların hangilerinde desteğe ihtiyacı olduğu belirlenecek.

        KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?

        Her bölge için ortaya çıkacak ortalama gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Düşük oranda olan tek maaş ile geçinen çok kalabalık haneler de bu destek programından yararlanabilecek.

        Destek verilecek hanelerdeki tek maaşlı çalışanın emekli ya da asgari ücretli olması şartı aranmayacak. Örneğin 5 çocuklu ve 60 bin geliri olan bir haneye de destek verilebilecek. Bölgenin ve hanenin şartları gözetilecek. Destekler nakit olarak hesaplara yatırılacak.

        VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Vatandaşlık maaşına yönelik yasal düzenlemenin bu yıl içerisinde Meclise sunulması bekleniyor.

        Daha önce konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şunları söylemişti:

        GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl (2026) başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz.

        Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız.

        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Hakan Çakır davasında karar
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Galatasaray kritik virajda!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        "Ben daha güzelim"
