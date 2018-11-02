Türkiye'nin en çok vergi ödeyen kurumları belli oldu. Listenin ilk 8 sırasında bankalar yer aldı. Merkez Bankası elindeki döviz rezervinin Türk Lirası olarak değerlenmesi nedeniyle kar etmiş gibi vergi ödediği için bu yıl şampiyonluğu BOTAŞ'tan geri aldı. Merkez geçen yıl 1.8 milyar lira vergi öderken bu yıl ödeyeceği vergi 3.1 milyar liraya ulaştı. Merkez Bankası'nı sırasıyla, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Halk Bankası izledi. Listenin ilk 10 sırasında 8 banka yer aldı. Listede bankacılığın yanı sıra telekomünikasyon, enerji, inşaat, perakendecilik, madencilik, teknoloji ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.





ALLİANZ 28'İNCİ SIRADA

Listede dikkat çeken bir başka ayrıntı geçen yıl 4 kurumla rekortmen listesine giren sigorta şirketlerinin bu yıl ikiye katlınmış olması. İlk 100 arasına 8 şirket sokan sigorta şirketleri içinde Allianz Sigorta 2016'daki 53 sırada yer alırken 20017'te 28'inci sıraya tırmandı. Allianz Sigorta 183 milyon lira vergi ödeyecek. Allianz Grubu'na ait Allianz Yaşam ve Emekillik de 80'inci rekortmen olarak listede yer aldı. Yani Allianz verginin ilk 100 devi arasına 2 şirket birden soktu. Allianz'ın ardından Ziraat Hayat ve Emeklilik kendine 40'ıncı sırada yer buldu. Garanti Emeklilik 51'inci, Sompo Japan 63'üncü, Ziraat Sigorta 71'inci, Mapfre Sigorta ise 75'inci sıralarda boy gösterdiler. Son olarak Halk Hayat Emeklilik de 97'inci olarak verginin devleri arasına girmeyi başardı.

REKORTMENLERİN YARISI İSTANBUL'DAN



En fazla Kurumlar Vergisi ödeyen ilk 100'de isimleri açıklan mükelleflerin 52'si İstanbul'dan çıktı. Listede Ankara'dan 16, İzmir'den 3, Kocaeli'den 2, Manisa, Antalya, Elazığ, Samsun, Rize, Zonguldak'tan birer firma yer aldı.

Listedeki 43 kuruluşun geçen yıl 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 52 milyon 71 bin 318,67 lira oldu. Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 21'i ise isminin açıklanmasını istemedi.

İŞTE 2017 GELİRLERİ İLE VERGİ REKORTMANİ OLAN 100 ŞİRKET

2017 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ TÜRKİYE GENELİ İLK 100 SIRALAMASI SIRA NO KURUMUN UNVANI FAALİYET TÜRÜ TAHAKKUK EDEN

VERGİ TUTARI (TL) VDB / DEFT. (1) 1 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. MERKEZ BANKASI FAALİYETLERİ 3.091.367.707,75 ANKARA VDB 2 T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 2.294.828.967,34 ANKARA VDB 3 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 2.081.589.217,14 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 4 AKBANK T.A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 1.433.112.164,35 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 5 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 1.398.457.749,26 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 6 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 924.334.566,62 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 7 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK A.O. BANKALARIN FAALİYETLERİ 799.684.743,09 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 8 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 743.466.593,37 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 9 BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. BORU HATTI İLE DOĞALGAZ TAŞIMACILIĞI 657.411.577,94 ANKARA VDB 10 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KABLOLU TELEKOMÜNİKASYON FAALİYETLERİ 595.841.686,92 ANKARA VDB 11 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ELEKTRİK ENERJİSİNİN İLETİMİ 585.696.350,02 ANKARA VDB 12 TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. PETROL TÜREVİ YAKITLARIN, PETROL GAZLARI VE DİĞER HİDROKARBONLARIN İMALATI 463.198.696,74 KOCAELİ VDB 13 QNB FİNANSBANK A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 450.363.872,61 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 14 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAALANI İŞLETMECİLİĞİ 409.437.985,24 ANKARA VDB 15 EREĞLİ DEMİR VEÇELİK FAB. T.A.Ş. HAM ÇELİK ÜRETİLMESİ 401.854.626,41 ZONGULDAK VDB 16 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER METAL TUZLARI VE TEMEL İNORGANİK KİMYASALLARIN İMALATI 358.389.206,42 ANKARA VDB 17 LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA DİĞER DIŞ GİYİM PERAKENDE SATIŞI 317.635.173,95 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 18 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 308.179.953,54 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 19 İLLER BANKASI A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 258.761.886,56 ANKARA VDB 20 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. BİRİNCİL FORMDA POLİAMİTLER, ÜRE REÇİNELERİ, MELAMİN REÇİNELERİ, VB. PLASTİK HAMMADDELERİN İMALATI 248.133.766,15 İZMİR VDB 21 ING BANK A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 233.181.212,94 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 22 DENİZBANK A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 220.422.478,62 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 23 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BAKKAL VE MARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET 214.183.232,68 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 24 KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 199.790.129,01 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 25 TAV İSTANBUL TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. HAVAALANI İŞLETMECİLİĞİ 190.481.510,90 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 26 (*) (*) (*) (*) 27 (*) (*) (*) (*) 28 ALLİANZ SİGORTA A.Ş. HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ 183.714.580,02 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 29 (*) (*) (*) (*) 30 TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. DOĞALGAZ ÇIKARILMASI (MADENCİLİĞİ) 171.138.166,04 ANKARA VDB 31 TURKTELL BİLİŞİM SERVİSLERİ A.Ş. UZUN MESAFE ELEKTRİK HATLARININ İNŞAATI 170.919.436,22 İSTANBUL VDB 32 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 161.811.985,71 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 33 PHILSA PHILIP MORRİS SABANCI SİGARA VE TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş. TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI VE TOPTAN TİCARETİ 155.526.683,80 İZMİR VDB 34 İGDAŞ İST. GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. ANA ŞEBEKE ÜZERİNDEN GAZ YAKITLARIN DAĞITIMI 147.699.745,24 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 35 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN GİBİ DEĞERLİ METAL MADENCİLİĞİ 134.783.921,61 ANKARA VDB 36 PETROL OFİSİ A.Ş. SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ 133.944.403,94 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 37 MEY İÇKİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKOLLÜ İÇECEKLERİN TOPTAN TİCARETİ 127.032.227,67 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 38 POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. EVRENSEL HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDA POSTACILIK FAALİYETLERİ 124.776.398,45 ANKARA VDB 39 TURKCELL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş. BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ 118.693.449,20 İSTANBUL VDB 40 ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HAYAT SİGORTASI FAALİYETLERİ 116.285.660,10 İSTANBUL VDB 41 (*) (*) (*) (*) 42 OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ 101.897.277,77 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 43 ETİ KROM A.Ş. AŞINDIRICI (TÖRPÜLEYİCİ) MATERYALLER (ZIMPARA), AMYANT, SİLİSLİ FOSİL ARTIKLAR, ARSENİK CEVHERLERİ, SABUNTAŞI (TALK) VE FELDİSPAT MADENCİLİĞİ 100.371.509,75 ELAZIĞ DEF. 44 İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. HAM ÇELİK ÜRETİLMESİ 99.611.434,57 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 45 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ VE KIYI SULARI İLE İÇ SULARDA KILAVUZLUK VE RIHTIMA YANAŞTIRMA FAALİYETLERİ 97.597.987,58 İSTANBUL VDB 46 AKFEN HOLDİNG A.Ş. HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ 96.705.366,73 ANKARA VDB 47 MSC GEMİ ACENTELİĞİ A.Ş. ULUSLARARASI DENİZ YOLU YÜK NAKLİYAT ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ 95.095.916,35 İZMİR VDB 48 (*) (*) (*) (*) 49 SUPERONLİNE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. KABLOLU AĞLAR ÜZERİNDEN İNTERNET ERİŞİMİNİN SAĞLANMASI 92.235.828,58 İSTANBUL VDB 50 OTOYOL YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. OTO YOLLAR, KARA YOLLARI, ŞEHİR İÇİ YOLLAR VE DİĞER ARAÇ VEYA YAYA YOLLARININ İNŞAATI 89.093.458,08 ANKARA VDB 51 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ 86.473.458,90 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 52 SHELL&TURCAS PETROL A.Ş. BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ (BENZİN, MAZOT, DİZEL, BİODİZEL, LPG, CNG VB.) PERAKENDE TİCARETİ 85.182.803,87 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 53 (*) (*) (*) (*) 54 MİGROS TİCARET A.Ş. SÜPERMARKET VE HİPERMARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET 83.598.278,82 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 55 BORÇELİK ÇELİK SAN. TİC. A.Ş. DEMİR VE ÇELİKTEN SICAK VEYA SOĞUK ÇEKİLMİŞ YASSI HADDE ÜRÜNLERİ İMALATI 82.332.357,89 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 56 (*) (*) (*) (*) 57 (*) (*) (*) (*) 58 (*) (*) (*) (*) 59 (*) (*) (*) (*) 60 (*) (*) (*) (*) 61 PHILIP MORRİS SA PHILIP MORRİS SABANCI PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TOPTAN TİCARETİ 76.034.442,03 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 62 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. LEVHA VEYA TABAKA HALİNDE DÜZ CAM İMALATI 73.396.634,03 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 63 SOMPO JAPAN SİGORTA A.Ş. HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ 72.258.569,27 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 64 (*) (*) (*) (*) 65 İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI FAALİYETLERİ 69.572.508,70 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 66 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 69.454.269,47 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 67 YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI 68.035.982,02 ANKARA VDB 68 BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SANAYİ TİCARET A.Ş. MERKEZİ ISITMA KAZANLARI (BOYLER) İMALATI 67.006.447,40 MANİSA VDB 69 (*) (*) (*) (*) 70 SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ İLE ECZACILIK MÜSTAHZARLARININ TOPTAN TİCARETİ 64.636.398,26 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 71 ZİRAAT SİGORTA A.Ş. HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ 63.769.505,64 İSTANBUL VDB 72 THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.Ş. SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ 62.772.965,20 İSTANBUL VDB 73 (*) (*) (*) (*) 74 (*) (*) (*) (*) 75 MAPFRE SİGORTA A.Ş. HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ 62.268.384,75 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 76 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 60.756.103,42 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 77 AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. KARDELENMEMİŞ VE TARANMAMIŞ SUNİ VE SENTETİK ELYAF İMALATI 60.379.794,53 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 78 A.T.Ü TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. SÜPERMARKET VE HİPERMARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET 59.364.886,82 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 79 CİTİBANK A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 58.768.116,01 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 80 ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HAYAT SİGORTASI FAALİYETLERİ 57.534.774,42 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 81 TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. DEMİR VE ÇELİKTEN SICAK VEYA SOĞUK ÇEKİLMİŞ YASSI HADDE ÜRÜNLERİ İMALATI 57.025.529,78 KOCAELİ VDB 82 ANADOLUBANK A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 56.858.136,66 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 83 N.V.TURKSE PERENCO ANKARA ŞUBESİ HAM PETROLÜN ÇIKARILMASI 56.677.737,65 ANKARA VDB 84 NESTLE TÜRKİYE GIDA SANAYİ A.Ş. KAHVE ÜRÜNLERİ İMALATI 56.556.166,91 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 85 ODEA BANK A.Ş. BANKALARIN FAALİYETLERİ 56.055.786,23 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 86 DOĞUŞ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE MÜŞ. HİZMETLERİ A.Ş. BİNA PROJELERİNE YÖNELİK MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ 55.891.349,57 İSTANBUL VDB 87 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SIĞIR, KOYUN, KEÇİ VB. HAYVANLARIN KESİMİ VE KESİM SIRASINDAKİ ETİN İŞLENMESİ 55.883.882,17 ANKARA VDB 88 (*) (*) (*) (*) 89 AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI FAALİYETLERİ 55.031.394,29 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 90 (*) (*) (*) (*) 91 (*) (*) (*) (*) 92 KESKİNKILIÇ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MERKEZİ FAALİYETLERİ (İDARE MERKEZİ TARAFINDAN AYNI ŞİRKET VEYA GİRİŞİMİN DİĞER BİRİMLERİNE SAĞLANAN YÖNETİM HİZMETLERİ İLE BAĞLI İŞTİRAKLERİNİ YÖNETEN HOLDİNGLER DAHİL) 54.156.096,77 İSTANBUL VDB 93 CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OTO YOLLAR, KARA YOLLARI, ŞEHİR İÇİ YOLLAR VE DİĞER ARAÇ VEYA YAYA YOLLARININ İNŞAATI 54.061.981,40 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 94 (*) (*) (*) (*) 95 (*) (*) (*) (*) 96 YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ VE LİMAN İŞLETMELERİ LTD. ŞTİ. DEMİR VE ÇELİKTEN SICAK VEYA SOĞUK ÇEKİLMİŞ YASSI HADDE ÜRÜNLERİ İMALATI 53.592.808,54 SAMSUN VDB 97 HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK FONU FAALİYETLERİ 52.860.667,21 BÜYÜK MÜKELLEFLER VDB 98 ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. BAKIR MADENCİLİĞİ 52.650.135,26 RİZE DEF. 99 (*) (*) (*) (*) 100 FRAPORT IC İÇTAŞ ANTALYA HAVA. TER. YAT. VE İŞLT. A.Ş. HAVAALANI İŞLETMECİLİĞİ 52.071.318,67 ANTALYA VDB. (*) MÜKELLEF BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER (1) VDB / DEFT : VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / DEFTERDARLIK

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ