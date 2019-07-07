Kimlik ve ehliyet yenileme vatandaşlar tarafından günün en çok merak edilen konulardan biri oldu. Bilindiği üzere 2017 yılında İçişleri Bakanlığı 2020'nin sonuna kadar tüm vatandaşların kimlik kartlarını, ehliyet ve pasaportlarını değiştirmesi konusunda uyarıda bulundu. Peki, kimlik ve ehliyet yenileme nasıl yapılır? İşte detaylar...

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME SON GÜN TARİHİ NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu karara göre; kimliklerini hala yenilemeyenler 2023'e kadar, ehliyet için de 2020'nin sonuna kadar süre tanınmıştır.

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Önceden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvurarak yapılan kimlik değişikliği işlemleri artık Nüfus Müdürlüğü üzerinden yürütülüyor. Kimlik yenilemek için ilk yapmanız gereken, randevu almak. Bu zorunlu. Kimlik kartı başvuruları için 'randevu.nvi. gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alabilirsiniz. Gününüzde gitmediğiniz takdirde sistem yeniden randevu almanızı 1 ay engelliyor. Bu durumda eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmeniz şart.

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?

Randevu işleminin ardından başvuru belgeleri aşağıdaki gibidir;

- Nüfus cüzdanınız. Nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, TSK kimlik kartı, sarı basın kartı, hakim ve savcı kimliği, avukatlık kimlik kartı, öğretmen kartı da kimlik yerine geçiyor.

- Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

- 22.5 liralık (değerli kağıt bedeli) değişim ücretini ödediğinizi gösteren makbuz veya dekont. Değişim ücretini başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME İŞLEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Evlilik akdinden sonra kimlik yenilemeniz acil ise eğer belediyenin nikah dairesinin evraklarınızı nüfus müdürlüğüne göndermesini sağlamanız gerekiyor.

- Boşanma nedeniyle kimlik değiştirmek isteyenler, başvuru için gerekli belgelerin arasında 'boşanmanın kesinleşmiş kararı' belgesini de bulundurmalı.

- Yeni doğan bebeklere kimlik çıkarmak için herhangi bir ücret ödemek gerekmiyor. Bebekler ve 15 yaşından küçükler için fotoğraf götürmeye de gerek yok. Bebeğin doğumunun ardından 30 gün içinde Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmak gerekiyor. Aksi halde, kayıtta gecikildiği için ücret talep edilecektir. Evrak olarak da başvuru yapan anne ya da babanın kimliği ile doğum belgesi yeterli.

ÜCRET NE KADAr?

- Kimlik yenileme: 22.50 TL

- Evlilik nedeniyle kimlik değişimi: 22.50 TL

- Eskiyen kimliği değiştirme: 22.50 TL

- Yeni doğan bebek için kimlik çıkarmak ücretsiz. Doğumdan itibaren 1 ay içinde bebeğin kaydı yapılmamışsa: 22.50 TL

- Kimlik kaybedilmişse: 45 TL

YENİ KİMLİK VE EHLİYET NE ZAMAN GELİYOR?

Gerekli belgelerle randevunuzu aldığınız gün nüfus müdürlüğüne giderek başvuru işleminizi yapıyorsunuz. Nüfus dairesinde gerek görülmesi halinde parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izinin taranarak sisteme kaydedilmesi de gerekebilir. Önceden 15 gün veya 1 ayda postayla adresinize ulaştırılan yeni kimlikler, artık 1 gün veya en geç 2 gün içinde adresinizde oluyor.

PASAPORT YENİLEME

Pasaportların yenilenmesi için son tarih olarak belirlenen bir süre yok. Mevcut pasaportunuz, süresi bitinceye kadar geçerli. Yani 10 yıllık bir pasaportunuz varsa, çipli pasaport için istiyorsanız hemen ya da 10 yıl sonra başvurabilirsiniz. Pasaport yenileme işlemi de yine nüfus müdürlükleri üzerinden yürütülüyor. Başvuru belgeleri kimlik yenileme ile benzer.

Sadece pasaportta ödenecek ücretler, alınacak süreye göre değişiyor. Buna göre pasaport bedelleri; harç bedeli + defter bedeli şeklinde ödeniyor. 2019 yılı için 6 aylık olan pasaportun ücreti 303.50 TL, 1 yıllık olan 381.90 TL, 2 yıllık olan 539 TL, 3 yıl olan 709.40 TL ve 4 yıl ve üzeri pasaport almak isteyenlerin ise 945.10 TL ödemesi gerekiyor. Başvuru yapıldıktan sonra kısa sürede pasaport adresinize ulaşıyor.