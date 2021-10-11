'Kimya'da buluştular 0:00 / 0:00

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İlk uzun metrajı ‘Ben Bir Denizim' ile adını duyuran Umut Evirgen'in hem yönetmenliğini hem senaristliğini üstlendiği ikinci uzun metraj filmi 'Kimya'nın ekip gösterimi gerçekleşti. Ekip gösterimine filmin oyuncularından Melisa Şenolsun, Levent Üzümcü, Belçim Bilgin, Bora Akkaş, Necip Memili, Müge Bayramoğlu, Celil Nalçakan ile Esra Ruşan katılırken ekibi Ali Bilgin, Nur Fettahoğlu, Yasemin Allen gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.

Ekip, film öncesi yaptıkları röportajda film sürecini, filmle ilgili duygularını ve gidecekleri 37'inci Varşova Film Festivali için heyecanlarını dile getirdi.

Umut Evirgen

Önümüzdeki günlerde 37'inci Varşova Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştirecek film, festivalin 'Competition 1 - 2' bölümünde yarışacak.

Nur Fettahoğlu

'Kimya', fiziksel olarak iç içe geçmiş mekanlardaki 50'li yaşlardaki beyaz yakalı bir adam ile 20'li yaşlardaki bir kızın beraber geçirdikleri saatleri konu alıyor. Film, ikilinin sınırlarını aşmadan birbirlerine yalnızlıklarını unutturmalarını sıcak ama melankolik bir dille aktarıyor.