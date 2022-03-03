İHA

Şubat ayında Türkiye ihracatı yüzde 25,4 artışla 20 milyar dolar olarak hesaplanırken, kimya sektörü ihracatı aynı dönemde 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektör şubat ayında da en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumuna geldi. Sektörün şubat ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 artışa ulaştı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Koçak, “Sektör olarak yılın 2 ayında ihracat artışımızı sürdürdük. Yıl sonu hedeflerimize ulaşabilmek adına daha çok çalışmamız gerekiyor. Yeni dönemde yeni pazarlarla katma değerli ihracata odaklanacağız” dedi.

Koçak, “Kimya sektörü olarak yeni yılın ilk 2 ayında güzel bir ivme yakaladık. Son 12 ayda ise 26,5 milyar dolar ihracata ulaştık. Sektörümüzün gelişimini devam ettirmek için var gücümüzle çalışacağız. Hedefimiz katma değeri yüksek ihracat gerçekleştirmek. Kimya sektörünü Türkiye ekonomisine katkı sağlayan birinci sektör pozisyonuna yükseltmek istiyoruz. Ülke olarak dünyadaki rakiplerimize karşı daha kaliteli ve daha uygun koşullarda ürünler üretiyoruz. Bu avantajlarımızı değerlendirip sektörümü daha da büyüteceğiz” dedi.