Kimya sektöründen 2,37 milyar dolarlık ihracat

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı haziran ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 10,5 azalışla 20,9 milyar dolar oldu. Haziran ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör kimya ise 2,37 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. ABD, kimya sektöründe en çok ihracat yapılan ülke olurken, ABD’yi İspanya ve Rusya takip etti.

Kimya sektörünün Haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Haziran ayında kimya sektörümüz 2,37 milyar dolarlık ihracat ile en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. Geçen yıla kıyasla ihracatımızda yüzde 25’lik bir gerileme oldu. İlk altı aylık dönemde ise ihracatımız yüzde 13,5 azalarak 14,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl ihracatımızdaki gerilemeye sebep olan etkenlerin başında sektörümüzün hammaddesi olan petrol ve petrokimya fiyatlarındaki gelişmeler öne çıkıyor. Geçen yıl yüksek seyreden petrol ve emtia fiyatları bu yıl düşük seyrediyor. Bununla birlikte gübre ve ilaç sektörlerimizin ihracatında önceliğin yurt içi pazara verilmesi nedeni ile ihracatımız olumsuz etkileniyor. İlaç ihracatında istediğimiz performansı yakalayamadık. Diğer yandan sektörümüzün en büyük ihracat pazarı olan AB ülkelerinde yaşanan resesyonun etkisi devam ediyor. Tüm bunlara ilave olarak, dokuz günlük Kurban Bayramının Haziran ayına denk gelmesi de Haziran ayı ihracat performansını etkiledi. Enflasyon, kur ve faiz dengesinin sağlıklı bir patikaya oturması ile ihracatımızın daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasını bekliyoruz. Yıl sonuna kadar ihracat hedefimizi yakalamak için durmadan çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam edeceğiz” dedi.

EN ÇOK 'PLASTİKLER VE MAMULLERİ' İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Haziran ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 730 milyon 7 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 513 milyon 860 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 248 milyon 301 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ABD

ABD, Haziran ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Haziran ayında ABD’yi takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise İspanya, Rusya, Almanya, Hollanda, İtalya, Irak, Romanya, Yunanistan ve Belçika oldu. Haziran ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 100,68 ile Yunanistan’a oldu.

Haziran ayında ABD’ye yapılan kimya ihracatı 169 milyon 396 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 18,50 arttı. Haziran ayında ABD’ye en çok ihraç edilen ilk beş ürün grubu sırasıyla “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “anorganik kimyasallar”, “plastikler ve mamulleri”, “kauçuk,kauçuk eşya” ve “organik kimyasallar” oldu.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Rusya, İspanya, Hollanda, İtalya, Almanya, Romanya, ABD, Irak, İngiltere ve Belçika olarak ilk onda yer aldı.

2023 aylık bazda kimya ihracatı

AY 2022 DEĞER ($) 2023 DEĞER ($) FARK (%) Ocak 2.143.952.923,94 2.295.616.173,73 % 7,07 Şubat 2.439.602.605,11 2.260.907.448,80 % - 7,32 Mart 3.029.158.010,01 2.886.334.486,38 % - 4,71 Nisan 3.338.583.525,37 2.381.345.336,33 % - 28,67 Mayıs 2.796.901.829,47 2.438.031.715,18 % - 12,83 Haziran 3.174.426.638,32 2.371.277.358,37 % -25,30 TOPLAM 16.922.625.532 14.633.512.519 % -13,53

2023 yılı Haziran ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler

S. NO Ülke HAZİRAN 2022 DEĞER ($) HAZİRAN 2023 DEĞER ($) DEĞİŞİM DEĞER (%) 1 ABD 142.954.075,91 169.396.749,44 % 18,50 2 İSPANYA 83.877.226,71 139.731.037,57 % 66,59 3 RUSYA 107.739.795,85 138.510.791,32 % 28,56 4 ALMANYA 121.911.478,53 101.626.081,42 % -16,64 5 HOLLANDA 275.607.527,65 100.463.951,70 % -63,55 6 İTALYA 112.601.478,83 99.413.873,21 % -11,71 7 IRAK 107.359.171,20 90.686.242,94 % -15,53 8 ROMANYA 172.551.557,93 90.022.831,73 % -47,83 9 YUNANİSTAN 35.122.837,15 70.483.977,15 % 100,68 10 BELÇİKA 83.391.470,04 67.069.766,47 % -19,57

2023 yılı Haziran ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler

2022 -2023 HAZİRAN 2022 HAZİRAN 2023 % FARK ÜRÜN GRUBU DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER PLASTİKLER VE MAMULLERİ 995.446.753 730.007.301 % -26,67 MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 877.413.986 513.860.265 % -41,43 ANORGANİK KİMYASALLAR 309.937.362 248.301.703 % -19,89 UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN 143.991.591 165.606.978 % 15,01 KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA 142.424.183 134.884.608 % -5,29 ECZACILIK ÜRÜNLERİ 133.608.209 133.237.797 % -0,28 BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 134.053.272 124.823.214 % -6,89 MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 106.411.281 96.535.299 % -9,28 ORGANİK KİMYASALLAR 103.178.340 80.376.749 % -22,10 YIKAMA MÜSTAHZARLARI 71.294.651 67.888.258 % -4,78 YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 43.259.460 43.043.224 % -0,50 GÜBRELER 108.869.696 29.621.493 % -72,79 BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 2.167.253 1.577.307 % -27,22 FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER 1.407.432 1.309.266 % -6,97 GLİSERİN,BİTKİSEL MAMULLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER 949.284 195.918 % -79,36 İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMULLERİ 13.885 7.980 % -42,53 TOPLAM 3.174.426.638 2.371.277.358 % -25,30