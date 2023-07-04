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Kimya sektöründen 2,37 milyar dolarlık ihracat

Haziran ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör olan kimya 2,37 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. ABD, kimya sektöründe en çok ihracat yapılan ülke olurken, ABD’yi İspanya ve Rusya takip etti

Kimya sektöründen 2,37 milyar dolarlık ihracat
HABERTURK.COM

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı haziran ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 10,5 azalışla 20,9 milyar dolar oldu. Haziran ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör kimya ise 2,37 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. ABD, kimya sektöründe en çok ihracat yapılan ülke olurken, ABD’yi İspanya ve Rusya takip etti.

Kimya sektörünün Haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Haziran ayında kimya sektörümüz 2,37 milyar dolarlık ihracat ile en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. Geçen yıla kıyasla ihracatımızda yüzde 25’lik bir gerileme oldu. İlk altı aylık dönemde ise ihracatımız yüzde 13,5 azalarak 14,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl ihracatımızdaki gerilemeye sebep olan etkenlerin başında sektörümüzün hammaddesi olan petrol ve petrokimya fiyatlarındaki gelişmeler öne çıkıyor. Geçen yıl yüksek seyreden petrol ve emtia fiyatları bu yıl düşük seyrediyor. Bununla birlikte gübre ve ilaç sektörlerimizin ihracatında önceliğin yurt içi pazara verilmesi nedeni ile ihracatımız olumsuz etkileniyor. İlaç ihracatında istediğimiz performansı yakalayamadık. Diğer yandan sektörümüzün en büyük ihracat pazarı olan AB ülkelerinde yaşanan resesyonun etkisi devam ediyor. Tüm bunlara ilave olarak, dokuz günlük Kurban Bayramının Haziran ayına denk gelmesi de Haziran ayı ihracat performansını etkiledi. Enflasyon, kur ve faiz dengesinin sağlıklı bir patikaya oturması ile ihracatımızın daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasını bekliyoruz. Yıl sonuna kadar ihracat hedefimizi yakalamak için durmadan çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam edeceğiz” dedi.

EN ÇOK 'PLASTİKLER VE MAMULLERİ' İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Haziran ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 730 milyon 7 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 513 milyon 860 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 248 milyon 301 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ABD

ABD, Haziran ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Haziran ayında ABD’yi takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise İspanya, Rusya, Almanya, Hollanda, İtalya, Irak, Romanya, Yunanistan ve Belçika oldu. Haziran ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 100,68 ile Yunanistan’a oldu.

Haziran ayında ABD’ye yapılan kimya ihracatı 169 milyon 396 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 18,50 arttı. Haziran ayında ABD’ye en çok ihraç edilen ilk beş ürün grubu sırasıyla “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “anorganik kimyasallar”, “plastikler ve mamulleri”, “kauçuk,kauçuk eşya” ve “organik kimyasallar” oldu.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Rusya, İspanya, Hollanda, İtalya, Almanya, Romanya, ABD, Irak, İngiltere ve Belçika olarak ilk onda yer aldı.

2023 aylık bazda kimya ihracatı

AY

2022 DEĞER ($)

2023 DEĞER ($)

FARK (%)

Ocak

2.143.952.923,94

2.295.616.173,73

% 7,07

Şubat

2.439.602.605,11

2.260.907.448,80

% - 7,32

Mart

3.029.158.010,01

2.886.334.486,38

% - 4,71

Nisan

3.338.583.525,37

2.381.345.336,33

% - 28,67

Mayıs

2.796.901.829,47

2.438.031.715,18

% - 12,83

Haziran

3.174.426.638,32

2.371.277.358,37

% -25,30

TOPLAM

16.922.625.532

14.633.512.519

% -13,53

2023 yılı Haziran ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler

S. NO

Ülke

HAZİRAN 2022 DEĞER ($)

HAZİRAN 2023 DEĞER ($)

DEĞİŞİM DEĞER (%)

1

ABD

142.954.075,91

169.396.749,44

% 18,50

2

İSPANYA

83.877.226,71

139.731.037,57

% 66,59

3

RUSYA

107.739.795,85

138.510.791,32

% 28,56

4

ALMANYA

121.911.478,53

101.626.081,42

% -16,64

5

HOLLANDA

275.607.527,65

100.463.951,70

% -63,55

6

İTALYA

112.601.478,83

99.413.873,21

% -11,71

7

IRAK

107.359.171,20

90.686.242,94

% -15,53

8

ROMANYA

172.551.557,93

90.022.831,73

% -47,83

9

YUNANİSTAN

35.122.837,15

70.483.977,15

% 100,68

10

BELÇİKA

83.391.470,04

67.069.766,47

% -19,57

2023 yılı Haziran ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler

2022 -2023

HAZİRAN 2022

HAZİRAN 2023

% FARK

ÜRÜN GRUBU

DEĞER ($)

DEĞER ($)

DEĞER

PLASTİKLER VE MAMULLERİ

995.446.753

730.007.301

% -26,67

MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER

877.413.986

513.860.265

% -41,43

ANORGANİK KİMYASALLAR

309.937.362

248.301.703

% -19,89

UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN

143.991.591

165.606.978

% 15,01

KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA

142.424.183

134.884.608

% -5,29

ECZACILIK ÜRÜNLERİ

133.608.209

133.237.797

% -0,28

BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI

134.053.272

124.823.214

% -6,89

MUHTELİF KİMYASAL MADDELER

106.411.281

96.535.299

% -9,28

ORGANİK KİMYASALLAR

103.178.340

80.376.749

% -22,10

YIKAMA MÜSTAHZARLARI

71.294.651

67.888.258

% -4,78

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER

43.259.460

43.043.224

% -0,50

GÜBRELER

108.869.696

29.621.493

% -72,79

BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ

2.167.253

1.577.307

% -27,22

FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER

1.407.432

1.309.266

% -6,97

GLİSERİN,BİTKİSEL MAMULLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER

949.284

195.918

% -79,36

İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMULLERİ

13.885

7.980

% -42,53

TOPLAM

3.174.426.638

2.371.277.358

% -25,30

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