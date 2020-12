Kimya sektörünün kasım ihracatı 1,6 milyar dolar oldu

AA

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörü ihracatı 2020 yılı kasım ayında 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İKMİB’den yapılan açıklamaya göre, Hollanda, Kasım ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Kasım ayında Hollanda’yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise Irak, Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Romanya, İsrail, Yunanistan ve İspanya oldu.

Kasım ayında ilk 10 ülke arasında 6 ülkede artış olurken, 4 ülkede gerileme görülüyor. İngiltere, Almanya ve Romanya artışı dikkati çekiyor.

Hollanda’ya yapılan kimya ihracatı kasım ayında 107 milyon 121 bin dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında Hollanda’ya en çok “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “plastikler ve mamulleri”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun”, “anorganik kimyasallar” ve “kauçuk, kauçuk eşya” ihraç edildi.

Ocak-kasım olarak on bir aylık dönemde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Irak, Almanya, Hollanda, ABD, İtalya, İngiltere, İspanya, Romanya, İsrail ve Belçika olarak ilk onda yer aldı. Aynı dönemde bu ilk 10 ülke arasında Irak, Hollanda, İtalya ve İspanya dışında 6 ülkeye yapılan kimya ihracatında artış oldu.

Bu yıl ilk on bir aylık dönemde, ilk 10 ülke arasında en fazla ihracat artışı yüzde 17,89 ile İngiltere’ye olurken ilk 20 ülke arasında en fazla ihracat artışı ise yüzde 25,80 ile Azerbaycan-Nahçıvan’a oldu.

Kasım ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 581 milyon 307 bin 884 dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 239 milyon 738 bin 964 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 143 milyon 890 bin 416 dolarla üçüncü sırada yer aldı.

“Anorganik kimyasallar”ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun”, “kauçuk, kauçuk eşya”, “eczacılık ürünleri”, “boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları”, “muhtelif kimyasal maddeler”, “organik kimyasallar” ve “yıkama müstahzarları” oldu.

Kasım ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 74,30 ile organik kimyasallar sektöründe olurken en fazla daralma ise yüzde 55,33 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri sektöründe meydana geldi.

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ürünlerinde en çok tanı kitleri ihracatı gerçekleştirildi

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe yer alan dezenfektan, kolonya, ilaç, sabun ve tanı kitleri olmak üzere Kovid-19 ihracatı kasım ayında geçen sene kasım ayına göre yüzde 68,73 artış göstererek 35,9 milyon dolara ulaştı.

Bu yıl kasım ayında ihracatı yapılan Kovid-19 ürünlerinde, tanı kitleri ihracatı yüzde 317,97 artışla 15 milyon 320 bin dolar ile ilk sırada yer alırken, dezenfektan ihracatı yüzde 15,34 artışla 11 milyon 989 bin dolar ile ikinci, sabun ihracatı yüzde 13,86 azalışla 4 milyon 305 bin dolar ile üçüncü, kolonya ihracatı yüzde 195,12 artışla 2 milyon 888 bin dolar ile dördüncü ve ilaç ihracatı yüzde 14,91 artışla 1 milyon 484 bin dolar ile beşinci sırada yer aldı.

Kasım ayında tanı kitleri ihracatında ilk üçte yer alan ülkeler Azerbaycan-Nahçivan, Avusturya ve Almanya olurken, dezenfektan ihracatında İngiltere, Endonezya ve ABD, sabun ihracatında Libya, Irak ve Bangladeş, kolonya ihracatında Almanya, Irak ve Hollanda, ilaç ihracatında ise İtalya, Fas ve Kanada ilk üçte yer aldı.

Bu yıl ocak-kasım döneminde ise kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe Covid-19 ürünleri ihracatı yüzde 62,26 artarak 294 milyon 579 bin dolara ulaştı. On bir aylık dönemde 104,5 milyon dolar ile en fazla tanı kitleri ihracatı yapılırken, en çok ihracat artışı yüzde 218,32 ile kolonyada oldu.

- "Bu yıl on bir aylık sektör ihracatımız 16,5 milyar dolara ulaştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, bu yıl kasım ayı kimya sektörü ihracatının yüzde 9,6 azalışla 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşerek otomotiv sektörünün ardından ikinci sırada yer aldığını belirti.

Pelister, 208 ülke ve bölgeye yaptıkları kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ile kasım ayında da en çok ülke ve bölgeye ihracat yapan sektörler arasında birinci olduklarını kaydetti.

Kasım ayında en çok kimya ihracatı yaptıkları ilk üç ülkenin Hollanda, Irak ve Almanya olduğunu aktaran Pelister, “Bu yıl on bir aylık sektör ihracatımız ise 16,5 milyar dolara ulaştı. 27 sektöre hammadde ve yarı mamul veren stratejik bir sektör olarak pandemiden en az şekilde etkilenmek için üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyoruz. Bu süreçte en çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında gelen AB ülkeleri başta olmak üzere global pazardaki daralmadan dolayı mineral yakıtlardaki ihracatımızın azalması ve pandemi kaynaklı alınan tedbirlerin sektör ihracatımıza etkisini de görüyoruz. Nitekim pazar çeşitliliğimiz ve tüm sektörlere dokunuyor olmamız, diğer sektörlere göre performansımızın daha iyi olduğunu gösteriyor. Her şeye rağmen on bir aylık dönemde Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü konumumuzu korumayı başardık.” ifadelerini kullandı