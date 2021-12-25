İBB iştiraki olan Kiptaş'ın Silivri'deki 4. etap konutları kura çekilişi için beklenen gün geldi çattı. 32 blok üzerinde, 1396 konuttan oluşacak olan projede, ön başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Duyurulduğu üzere, Kiptaş Silivri 4. etap kura çekimi 25 Aralık 2021 Cumartesi günü yapılıyor.

KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA

YouTube üzerinden yayınlanan kura çekimini canlı takip edemeyenler, Kiptaş Silivri 4. etap kura sonuçları açıklandı mı konusuyla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, 2021 Kiptaş Silivri 4. etap konutları kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı;