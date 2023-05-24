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Haberler Gündem 3. Sayfa Iğdır'daiş yeri sahibi kira tartışmasında kiracısını silahla vurdu
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Kirayı artırmak isteyen iş yeri sahibi tartıştığı kiracısını silahla vurdu

Iğdır'da fırın işleten Metin İlman, kirayı artırmak isteyen iş yerinin sahibi Cem Kutay K. tarafından çıkan tartışmada tabancayla boğazından vuruldu. Ağır yaralanan İlham, hastanede tedaviye alındı

Iğdır'daiş yeri sahibi kira tartışmasında kiracısını silahla vurdu
DHA

Iğdır'da fırın işleten Metin İlman (40) ile kirayı artırmak isteyen iş yerinin sahibi Cem Kutay K.'ın (58) tartışması kanlı bitti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Seçkin Sokak'ta meydana geldi. Cem Kutay K., sahibi olduğu fırını işleten evli ve 3 çocuk babası Metin İlman'a 50 bin lira olan kirayı 90 bin liraya çıkardığını söyledi.

Metin İlman
Metin İlman

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahibi Cem Kutay K., belindeki tabancayla kiracısını boğazından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cem Kutay K.
Cem Kutay K.

Ambulansla Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metin İlman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay sonrası kaçan Cem Kutay K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cem Kutay K.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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