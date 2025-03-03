Kira zammı hesaplama Mart 2025: TÜFE Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?
Mart ayı kira artış oranı 2025 son dakika belli oldu. Şubat ayı enflasyon verileri bugün açıklandı ve böylece Mart ayı kira zammı netleşti. Bu noktada ev sahipleri ve kiracılar ''TÜFE Mart ayı kira artışı oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. İşte, TÜİK verileri ile Mart ayı konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama...
Mart ayı kira artış oranı 2025 TÜİK son dakika açıklaması ile belli oldu. Şubat ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Şubat enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli oldu ve Mart ayı kira zammı da netlik kazandı. Bu noktada ‘’2025 Mart kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları ev sahipleri ve kiracıların gündeminde yerini aldı. İşte, konut ve iş yeri TÜFE Mart ayı kira artış oranı hesaplama işlemleri.
2025 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.
Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.
2025 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?
Şubat ayına dair enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece Mart ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıktı.
12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 53,83 oldu.
2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.
Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025
Mevcut kira bedeli: 10.000 TL
Kira zam oranı: %53,83
Kira zam bedeli: 5.383 TL
Yeni kira bedeli: 15.383 TL
ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?
Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.
İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.