Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.933,28 %-0,42
        DOLAR 42,4453 %0,18
        EURO 49,0304 %0,18
        GRAM ALTIN 5.508,75 %-0,82
        FAİZ 39,58 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 67,44 %-2,02
        BITCOIN 85.079,00 %-2,44
        GBP/TRY 55,5566 %0,17
        EUR/USD 1,1543 %0,13
        BRENT 62,43 %-1,50
        ÇEYREK ALTIN 9.006,81 %-0,82
        Haberler Ekonomi Emlak Kiracıya senet şartı - Emlak Haberleri

        Kiracıya senet şartı

        Ev sahiplerinin kiracılardan isteklerine bir yenisi daha eklendi. Kefil, kredi notu gibi taleplerden sonra, şimdi de kiracılardan senet isteniyor. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 21.11.2025 - 10:34 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kiracıya senet şartı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kiralık konut piyasasında son dönemde sessiz ama çok önemli bir değişim yaşanıyor: Senetle kira güvence sistemi… Mülk sahipleri, kiralarını garanti altına almak için artık kiracılardan “kırtasiye senedi” denilen, elde doldurulan senetler almaya başladı. Bu uygulama özellikle son bir yılda hızla yayıldı ve artık birçok kontratta standart hale geldi.

        Gayrimenkul uzmanı ve İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç, senet sisteminin nasıl çalıştığını şöyle anlatıyor:

        “Bir yıllık sözleşme yapan kiracılardan genellikle 12 adet senet, her aya karşılık gelecek biçimde, tarihleri yazılı olarak alınıyor.Bazı mülk sahipleri bu senetleri elinde tutup, kira her ay IBAN’a yatınca senedi kiracıya iade ediyor.Bazıları ise senetleri bankaya verip tahsil ettiriyor. Böylece kira gelirini garanti altına almış oluyor.Uygulama şekilleri üç-beş kalemle sınırlı değil; piyasada artık standartlaşan modeller oluşmuş durumda.”

        REKLAM

        Şenay Araç, senetlerin en çok kullanıldığı 4 modeli de şöyle sıralıyor:

        1. Yüksek depozitolu evlerde depozitoyu azaltmak için bir kısmı nakit, bir kısmı senet şeklinde alınıyor.2. Mobilyalı dairelerde, eşyaların demirbaş bedeli kadar tek seferlik senet talep ediliyor.3. Konut kira sözleşmelerinde, kira garantisi için aylık sıralı senet alınıyor.4. Ticari işletmelerde, stopajı düşük göstermek isteyen bazı kiracılar resmi kısmı IBAN’a, kalanı ise senetle “elden ödeme” şeklinde yapıyor.Bu son madde hem kiracıyı hem mülk sahibini vergi kaçağı riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

        ‘RİSK YÖNETİMİ ŞART'

        Araç, dikkat edilmesi gereken noktaların da altını çiziyor:

        “Mülk sahibinin kira karşılığı senet alma hakkı bulunuyor.Mevzuat buna engel koymuyor. Ancak sorun, senedi veren kiracının bu süreci nasıl yönettiğinde başlıyor.Çünkü senet bir kıymetli evrak.Ve bu senetler 2. ve 3. kişilere ciro edilebilir. Yani sizin kira için verdiğiniz senet, bir başkasının eline geçip sanki ticari bir borçmuş gibi karşınıza çıkabilir.

        REKLAM

        Bu, kiracılar için en büyük tehlike.Verilen senetlerin mutlaka kira kontratına işlenmesi gerekiyor.Sözleşmede açıkça belirtilmeli:

        • Senedin kira karşılığı verildiği,

        • 2. ve 3. şahıslara ciro edilemeyeceği,

        • Sadece ilgili ayın kira bedeli için kullanıldığı.Bu ibareler yoksa ileride banka veya icra kanalıyla sürpriz tebligatlar kapınızı çalabilir.Senet sistemi, ev sahiplerine güvence sağlıyor; ancak yanlış yönetildiğinde kiracılar için ciddi bir hukuki risk doğuruyor.Bu nedenle hem mülk sahiplerinin hem de kiracıların:

        • Senedi nasıl düzenlediklerine,

        • Sözleşmeye nasıl işlendiğine,

        • Ciro yasağı belirtilip belirtilmediğine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Aksi halde bu “sessiz anlaşma” ileride yüksek sesli bir krize dönüşebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        Yağış yok, lodos var
        Yağış yok, lodos var