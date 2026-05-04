Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Kiraz çiçekleri karla kaplandı | Son dakika haberleri

        Adana'da kiraz çiçekleri karla kaplandı

        Adana'nın Feke ilçesine bağlı bin 100 rakımlı Mansurlu Mahallesi, mayıs ayında kar yağışıyla uyandı. Çiçek açan kiraz ağaçları karla kaplandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 11:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kiraz çiçekleri karla kaplandı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'nın Feke ilçesinde kiraz çiçekleri karla kaplandı.

        Feke ilçesine bağlı Mansurlu Mahallesi sabah saatlerinde beyaz örtüyle güne başladı. Mahalle sakinleri, ormanlık alandaki kar manzarasına uyandı. Çiçek açan kiraz ve şeftali ağaçlarının karla kaplanması dikkat çekti.

        Feke ilçesine bağlı Mansurlu Mahallesi ile Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası çevresi kar manzarasına bürünürken, ilçe merkezlerinde ise yağmur etkili oluyor.

        Mansurlu Mahalle sakinlerinden Osman Ayas, Mayıs ayında yağan karın alışılmışın dışında olduğunu belirterek, "Havaların ısınmasıyla çiçek açan kiraz başta olmak üzere birçok meyve ağacı kar altında kaldı" dedi.

        .png
        .png
        ÖNERİLEN VİDEO

        Şişli'de gelinini öldüren kayınvalide tutuklandı: Eşi 24 yıl önce uyuşturucudan ölmüş

        İstanbul'da, 58 yaşındaki Menekşe K., 6 yıldır cezaevinde olan oğlunun dini nikahlı eşi 25 yaşındaki Burçin Şahin'i silahla başından vurarak öldürdü. (DHA)

        #adana haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Trump'ın İran sınavı
        Trump'ın İran sınavı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!
        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları