Kiraz fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Kiraz fidanı ne kadar sürede meyve verir?
Kiraz fidanı yetiştirmek, göz alıcı çiçeklerin ve leziz meyvelerin sunulduğu çift ödüllü bir deneyimdir. Sizde bahçenizde kiraz fidanı yetiştirmeyi düşünüyorsanız o zaman bu rehberimizi mutlaka okumalısınız. Kiraz fidanı nasıl yetiştirilir? Kiraz fidanı ne zaman dikilir? İşte detaylar…
Kiraz fidanı yetiştirmek doğru bakım ve tekniklerle aslında hiç de zor olmayan bir süreçtir. Sağlıklı bir kiraz ağacı yetiştirmenin temel göstergesi fidanın sağlıklı ve güçlü olmasıdır. İşte bu yazımızda kiraz fidanının genel özelliklerinden dikim zamanına, sulama sıklığından meyve verme süresine kadar her aşamayı detaylı bir şekilde ele alacağız. Bu rehber aracılığıyla isteyen herkes kolaylıkla kiraz fidanı yetiştirebilecek.
Kiraz Fidanı Genel Özellikleri
Kiraz, Rosaceae ailesine ait bir ağaç türüdür. Kiraz ağaçları doğru bakım yöntemleriyle 4 ila 10 metre arasında bir yüksekliğe ulaşabilir. Bu ağaç ilkbaharda çiçeklenir. Kiraz ağaçlarının çiçekleri genellikle beyaz veya pembe tonlarda olup, hoş bir görünüm sağlar. Tatlı ve ekşi olmak üzere genel iki ana türü bulunur. Kiraz ağacı yaprakları oval şekillidir ve kenarları hafif dişli olabilir.
Kiraz Fidanı Ne Zaman Dikilir?
Kiraz fidanlarını dikmek için en uygun dönem genellikle kış aylarıdır. Ancak bunun yanında erken ilkbaharda da kiraz fidanı dikilebilir. Elbette bulunulan bölgenin toprak ve iklim şartlarına bağlı olarak bu zaman değişebilir.
Kiraz Fidanı Nasıl Yetiştirilir?
Kiraz ağaçlarını yetiştirmek, özellikle sabırlı ve özenli bir bakım gerektirir. İşte adım adım bir rehber:
Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunmaktadır. Kiraz ağaçlarının birçok çeşidi, tozlaşma için başka bir kiraz ağacının varlığına ihtiyaç duyar, bu yüzden genellikle birden fazla ağaç dikmek en iyisidir.
Kiraz Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?
Kiraz fidanı genellikle derin ve düzenli sulamayı tercih eder. Özellikle yeni dikilmiş fidanlarda sulama oldukça hayatidir. Fidanının sağlıklı gelişebilmesi için haftada bir kez sulanmalıdır. Ancak hava koşullarına bağlı olarak sulama sıklığı değişebilir.
Kiraz Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?
Kiraz fidanının meyve vermesi biraz zaman alabilmektedir. Genellikle bu süre 3 ila 7 yıl arasında değişir. Ancak bu süre, fidanın dikildiği toprak, iklim koşulları ve bakım kalitesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Kiraz Fidanı Hangi Ay Dikilir?
Kiraz fidanı dikiminden önce köklerde herhangi bir hasar varsa önce onların temizlenmesi gerekir. Dikime hazır olan kiraz fidanı için ideal aralık Aralık-Ocak aylarıdır. Önemli bir nokta ise kiraz fidanı ilkbahar mevsiminde ağaçlara su yürümesi başlayana kadar ekilmelidir.