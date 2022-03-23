Kiraz Sapı Sağlığa Faydaları - Kiraz Sapı Adet Söktürür Mü, Faydaları ve Zararları Nedir?

Kiraz sapının bilinmeyen faydaları 0:00 / 0:00

Doğada bulunan sebze ve meyvelerin kendileri kadar tohumları ve kabukları da sağlıklı için fayda sağlayabilir. Bunlardan biri de kiraz meyvesinin sapıdır. Kiraz sapı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirildikten sonra kişiler özellikle zayıflamak için kiraz sapı kullanımına yönelmektedir. Çay olarak tüketilmesi ile sağlığa faydalar sunan kiraz sapının özelliklerini sizler için hazırladık.

Kiraz Sapı Faydaları

Her yaştan kişinin severek tükettiği kirazın sapı da başlı başına şifa deposu. İşte, kiraz sapı nelere faydası var? sorusunun merak edilen tüm detayları:

Kiraz sapının içeriğinde potasyum oranı yüksek miktarda bulunur. Bu özelliği ile kiraz sapı doğal bir idrar söktürücü olarak karşımıza çıkar.

Kiraz sapının idrar yollarını ve böbrekleri temizleme üzerindeki etkileri olumludur. İdrar yolundaki enfeksiyonları da azaltır.

Vücutta zaman içerisinde biriken zararlı toksinleri kiraz sapı yardımı ile atabilirsiniz.

Selülit oluşumunu engelleyici özelliği bulunur.

Ödem oluşmasını azaltır.

Kiraz sapının sakinleştirici bir etkisi bulunmaktadır. Cilt sağlığı için de etkilidir. Akne ve sivilcelere karşı mücadele eder.

Böbreklerdeki kum ve taş birikimini önler.

Regl dönemlerinde kullanıldığında şişkinlikleri ve ağrıları azaltır.

Kiraz Sapı Zararları

Kiraz sapının faydaları kadar zararları da merak edilmektedir. Kiraz sapının zararlarına sebebiyet verecek nedenlerin başında fazla tüketim bulunmaktadır. Tansiyon, karaciğer ve diyabet sorunu olan kişilerin kiraz sapı tüketiminden kesinlikle uzak durması gerekir. Sağlık için kiraz sapında önerilen miktar 1 su bardağıdır.

Kiraz Sapı Zayıflamaya Etkisi

Kiraz sağının zayıflamaya etkisi kişiler tarafından fazlasıyla merak edilen bir konudur. Kiraz sapının ödem attırıcı özelliği ile birlikte zayıflama üzerinde de etkisi bulunur. Kiraz sapının çayını tüketen kişilerin yağ yakımı hızlandığı için spor ve düzenli beslenme ile gerçekleşen diyet sürecine olumlu bir destek sağlar.

Kiraz Sapı Cilde Faydaları

Kiraz sağının bileşenler vücuttaki toksinleri temizlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda antioksidan özelliği ile cilt hücrelerini yenileyici özelliği de bulunur. Bu yüzden kiraz sapı cildi sıkılaştırır, gözenekleri temizler ve ciltteki sivilce ve akne oluşumunun önüne geçer.

Kiraz Sapı Nasıl Kullanılır?

Kiraz sapı ile ilgili en çok merak edilen konu nasıl kullanılacağıdır. İşte kiraz sapının kullanım şekilleri:

Kiraz sapı suyu:

Kiraz sapı suyu cilt temizliği için kullanılabilir. Bir tutam kiraz sapını 5 dakika boyunca kaynattıktan sonra duştan çıkmadan önce vücudunuza dökerek ölü derilerden arınmayı sağlayabilirsiniz.

Kiraz sapı çayı:

Kiraz sapı çayı en bilinen kullanım şeklidir. Kiraz sapı çayı oldukça basittir. 1 bardak kaynatılmış su içerisine 10 adet kiraz sapı atabilirsiniz. Bu kiraz saplarını 10 dakika daha kaynattıktan sonra süzerek sıcak bir şekilde tüketebilirsiniz.

Kiraz sapı maskesi:

Kiraz sapı yüzde maske olarak da kullanılabilir. Bunun için daha önceden hazırladığınız kiraz sapı çayını kullanabilirsiniz. Soğuyan kiraz sapı çayını bir pamuk yardımı ile yüzünüze sürdükten sonra 10 dakika bekletin ve ardından yıkayın.