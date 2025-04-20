Kırık gözlükten eşkale! Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!

Teknolojinin gelişimi hayatımızın her alanında büyük etki yarattı. Bu gelişim Türk polisi için de önem arz etti. Örneğin işlenen birçok cinayet, gasp ve benzeri polisiye olaylarda en etkin çalışma güvenlik kamera kayıtları oldu.

Neredeyse her iş yerinde ve sokakta güvenlik kamerası bulmak mevcut. Olayların çözümünde elde edilen kamera görüntülerinin desteği gözle görülür şekilde fark ediliyor. Güvenlik kamera görüntülerinin henüz yoğunlaşmadığı ve hatta bulunması zor olan dönemlerde yapılan polislik, filmleri aratmayan çalışmalarla dolu. Andrea Camilleri’nin unutulmaz eseri Komiser Montalbano’nun pabucunu dama atan olaylardan biri de 2001 yılında İstanbul’da yaşandı.

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GÜNE CİNAYET İHBARI İLE BAŞLANDI

Tarih yaprakları 8 Şubat’ı gösteriyordu. İstanbul güne soğuk bir sabahla başladı. İşe gidiş yoğunluğunun yaşandığı saatlerde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün telsiz kanalında hareketlilik vardı. Haber merkezi "80 156 merkez olay yerine vardınız mı çok acil bilgi verin" dedi. Kısa bir süre sonra 80 156 kodlu polis ekipleri "Merkez olay yerindeyiz. Olay yeri bir kuyumcu dükkanı bir ex şahıs var. Çevre güvenliğini aldık gerekli birimleri yönlendirir misiniz" dedi. Bu telsiz konuşmasının ardından önce olay yeri inceleme ekiplerine talimat verildi. Ardından Asayiş Şube Müdürlüğü kanalında "45 26 merkez çok acil Laleli'ye geçin 240 konusu gerçekleşmiş" denildi. 45 26 kodlu polis ekibi cinayet masasının önemli ekiplerinden biri olan Cevat Sade ile Mustafa Bayram’dan oluşuyordu. 240 kodu ise cinayet vakası gerçekleşmiş anlamını taşıyordu.

Cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram KUYUMCU ÇALIŞANI ÖDÜRÜLDÜ Cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram gelen telsiz anonsuyla birlikte Laleli’ye verilen adrese doğru gittiklerini belirterek "Cinayet masasının tecrübeli isimlerinden Cevat Sade ile birlikte olay yerine gittik. Olay yerine gittiğimizde, kuyumcu dükkanının soyulduğunu ve kuyumcu çalışanın ise öldürüldüğünü gördük. Olay yeri inceleme çalışmasını yaptıktan sonra biz de olay yerini incelediğimizde büyük bir boğuşma yaşandığını gördük. Tezgah dağılmıştı ve yerde kavgada kullanılan bazı materyaller de gördük." dedi. KIRIK GÖZLÜK DİKKAT ÇEKTİ İki dedektif olay yerini titizlikle inceledi. Olay yeri bir kuyumcuydu. Ancak şöyle bir durum vardı iş yerinin, kuyumcu dükkanın üstü giyim yeriydi. Hemen öldürülenle ilgili bilgiler alındı. 28 yaşındaki İsmail, katiliyle büyük bir boğuşmaya girmişti ancak aldığı bıçak darbeleri onu etkisiz hale getirmişti. Saldırgan sadece bıçakla saldırmamıştı. Elektro şok cihazı ile de saldırmıştı. Olay yerinde elektro şok cihazı da bulunmuştu. Olay yerinde kırılmış bir gözlük de dikkat çekti. REKLAM GÖZLÜĞÜ KATİL DÜŞÜRMÜŞ Cinayet uzmanları Cevat Sade ile Mustafa Bayram, iş yeri sahibi ve diğer çalışanların bilgisine başvurdu. Alınan bilgilere göre, İsmail her sabah iş yerine 2 saat önce erken gelerek önce temizlik yapıyor. Sonra tezgahı hazırlayıp ardından dükkanı açacağı saat 09.00’a kadar çay içmek için karşı çay ocağına geçiyordu. İş yeri sahibine göre 13 kiloya yakın altın çalınmıştı. Bayram şöyle devam etti; "Biz çalışanlara ve iş yeri sahibine olay yerinde bulunan malzemeleri sorduk. Hani çalışana ait mi diye, elektro şok aleti ve miyop gözlük çalışana ait değildi. Yani bu malzemeler katile aitti. Katil miyop gözlük kullanan biriydi.”

"BU GÖZLÜK SAHİBİ BİR GÜN ÖNCE DÜKKANA GELDİ Gözlüğü iş yeri çalışanlara gösterdiklerini anlatan Bayram “Kuyumcu dükkanının üstündeki giyim bölümündeki çalışan bize önemli bir ip ucu verdi. Bu gözlüğü dün dükkana gelen bir müşterinin gözünde gördüğünü söyledi. Gözlük yüksek derecede miyop gözlük olduğu için dikkat çeken bir gözlüktü. Çalışan kadın Rus uyrukluydu, bize dün Ukrayna uyruklu bir erkeğin bugün için kıyafet siparişi verdiğini söyledi. Biz bunu duyunca tabii olayın planlı bir soygun olduğunu anladık." şeklinde konuştu. Cinayet uzmanı emekli polis memuru Cevat Sade KEŞİF YAPARAK OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİ Elde edilen bu bilgiye göre, yabancı uyruklu katil, olaydan bir gün önce hatta başka günlerde de keşif yapmıştı. Yaptığı keşiflerde, İsmail’in her gün dükkanı erken açtığını görmüş ve planını buna göre yapmıştı. Bu yüzden içeriyi görmek için de giyim bölümüne geçerek sözde müşteri kılığına girip sipariş vermişti. Peki bu katil zanlısı kimdi ve nasıl yakalanacaktı? Bunun cevabını Cevat Sade ile Mustafa Bayram’ın yapacakları çalışmalar verecekti.

REKLAM ROBOT RESİM ÇİZİLDİ Bayram hemen çalışan kadını şubeye götürdüklerini belirterek "Kadına robot resim çizdirdik. Ve hemen bu robot resimleri sınır kapılarına gönderdik. Katilin kaçabileceği ihtimali üzerine sınır kapılarını, denizden havadan ve karadan hepsini uyardık. Ayrıca 13 kilo altını almıştı ve onu bozabilecek tüm yerleri de mercek altına aldık. Ardından o bölgede bulunan Ukrayna uyruklu kişileri tek tek bularak incelemeye aldık. Ancak bizim adam ortalarda yoktu. Robot resimleri de gösteriyorduk ancak tanıyan olmuyordu." ifadelerini kullandı. “ROBOT RESMİ GAZETEYE VERDİK” O dönem sosyal medya yoktu. En önemli araç gazeteler ve televizyondu. Katilin yakalanması için amansız bir çalışma başlatılmıştı. Cinayet dedektifleri katili yakalamak için akıllarına gelen her türlü ihtimali değerlendiriyordu. Bayram bunun için şöyle bir fikirleri olduğunu anlattı; “Biz bu robot resmi gazeteye ve televizyona vererek gören veya tanıyan kimse varsa polise ihbarda bulunmasını istedik. En güçlü aracımız basındı. Çalışmalarımıza devam ederken, Laleli’de bunu tanıyan yabancı uyruklu birini bulduk. Bize kaldığı evi gösterdi. Biz eve baskın düzenledik. Ancak bu evden ayrıldığını gördük.” dedi.

TAKSİM’DE İZ SÜRMEYE BAŞLANDI Eli boş dönülse de bu önemli bir baskındı. En azından şüphelinin ismine ulaşılmıştı. İsim üzerinde de çalışma yaptıklarını anlatan Bayram "Cevat abimizle yoğun bir mesai harcadık. Ve bu adamın Taksim’de bir evde saklandığı izine ulaştık. Ama hangi sokak hangi ev bilmiyordum. En azından çemberi giderek daraltıyorduk. Bu izler bizi trans bireylerin yaşadığı sokağa götürdü" şeklinde konuştu. REKLAM YAKALANDI ALTINLARDA BULUNDU Alan daralmaya başlanmıştı. Şüpheli ile ilgili yeni detaylar da elde edilmişti. Ukraynalı katil zanlısı, evliydi İstanbul’a eşiyle birlikte gelmişti. Ve eşiyle birlikte saklanıyordu. Taksim’de trans bireylerin yaşadığı sokakta gece gündüz çalışmalar yapıldı. En son bir evi tespit ettiklerini belirten Bayram şöyle devam etti; “Cevat abimizle operasyonu düzenledik. İçeri girdik polis diye bağırdık. Burası da boş çıkabilirdi. Ancak çıkmadı. Şüphelimizi yakaladık. Altın dolu çuvalı da bulduk. Onu ve eşini gözaltına alarak şubeye götürdük" dedi. KORKUDAN ALTINLARI SATAMAMIŞ Yapılan çalışmalarda olayın detayları da ortaya çıktı. Olay tam iki deneyimli dedektifin düşündüğü şekilde oldu. Detaylara göre Laleli’de kuyumcu soymayı düşünen şüpheli, önce bunun için dolaşmış ve İsmail’in çalıştığı bu kuyumcu dükkanına gelmiş. İsmail’in erken saatte dükkana geldiğini ve geldiği saatlerde kimsenin olmaması onun bu soygunu yapmayı düşündürdü.