        Kırıkkale-Çorum hızlı tren hattında çalışmalar sürüyor

        Kırıkkale-Çorum hızlı tren hattında çalışmalar sürüyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nin Delice-Çorum etabı kapsamında hat genelinde yüzde 13,75 fiziki ilerleme sağlarken altyapıda yüzde 16,97 fiziki ilerleme kaydettiklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Kırıkkale(Delice)-Çorum etabında 3 bin personelimiz sahada 7/24 görev yapıyor. Proje tamamlandığında Çorum'a ilk kez demiryolu bağlantısı sağlanacak" dedi

        Giriş: 03.12.2025 - 10:44 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:44
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale(Delice)-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi’nin Kırıkkale (Delice)-Çorum etabında yürütülen çalışmaları Sungurlu şantiyesinde inceledi.

        Saha incelemesi öncesinde gerçekleştirilen değerlendirme ve brifing toplantısına Çorum Valisi Ali Çalgan, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç katıldı. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “293 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi’nin 120 kilometrelik kısmını oluşturan Kırıkkale (Delice)-Çorum etabını, saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde projelendirdik. Yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Proje tamamlandığında Çorum’a ilk kez demiryolu bağlantısı sağlanacak.”

        3 BİN PERSONEL ÇALIŞIYOR

        14 Haziran’da temeli atılan ve TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede çalışmaların kesintisiz devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, “Kırıkkale(Delice)-Çorum etabında 3 bin personelimiz sahada 7/24 görev yapıyor. 6 köprü, 7 tünel, 2 aç-kapa tünel, 2 menfez, üst ve alt geçitlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kazı çalışmalarında yüzde 72,4 ilerleme sağladık. Hat genelinde ise yüzde 13,75 fiziki ilerleme sağlarken altyapıda yüzde 16,97 fiziki ilerleme kaydettik.” dedi.

        -Ankara–Samsun Arası Yolculuk Süresi Yaklaşık 2,5 Saate Düşecek

        293 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi’nin tamamlanmasıyla bölgenin ulaşım altyapısının güçleneceğini hem de lojistik kapasitesinin artacağını belirten Uraloğlu, Ankara–Çorum arası yolculuk süresinin 1 saat 20 dakikaya, Ankara–Samsun arası yolculuk süresi ise yaklaşık 2,5 saate düşeceğini belirtti.

        ULUSLARARASI LOJİSTİĞE KATKI

        Hızlı tren hattının yalnızca İç Anadolu ile Karadeniz’i bağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda uluslararası lojistik entegrasyona hizmet edeceğini vurgulayan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Ankara-Kırıkkale(Delice)-Çorum-Samsun hattı, ilerleyen aşamalarda yapımı planlanan Kırıkkale (Delice) – Kırşehir – Aksaray Hızlı Demiryolu Hattı ile birleşerek, doğu batı ve kuzey-güney koridorlarının bir bütün olarak çalışmasını sağlayacak. Bu nedenle projemiz, Türkiye’nin hem Orta Koridor’da hem de Kalkınma Yolu Projesi’nde etkinliğini artırmak için kritik bir role sahip. Bu proje, Karadeniz havzası ve Samsun Limanı’nın, Akdeniz havzası ve İskenderun ve Mersin Limanları ile bağlantısını sağlayarak kuzey-güney koridorunu güçlendirecek, böylece Karadeniz ve Akdeniz limanları arasındaki intermodal ulaşım ağını tamamlayacak. Hattımız, karayollarındaki ağır trafik yükünün demiryolları ile dengelenmesi, lojistik maliyetlerin azaltılması ve taşımacılığın sürdürülebilir hale getirilmesi açısından stratejik önem taşıyor.” dedi.

