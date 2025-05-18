Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama

14 Mayıs tarihinde Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'taki apartmanda meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu öğrenilen T.O.D., A.D., U.O., Ö.Ç., Y.Y., İ.D. ile Arap Sefa Türe, Ö.F.S. ve S.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silah ve bıçaklı kavgada, Arap Sefa Türe olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şüphelilerden; T.O.D., A.D. U.O., Ö.Ç. ve Y.Y. polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerinden kaçan İ.D. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda dün gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden, T.O.D., A.D. ve U.O. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Ö.Ç. ve Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.D.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayda yaralanan Ö.F.S. ile S.S.'nin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.