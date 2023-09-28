Kırıkkale'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Kırıkkale'de motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi
Giriş: 28.09.2023 - 01:03 Güncelleme: 28.09.2023 - 01:03
A.B.T. (31) idaresindeki motosiklet, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun Ankara kara yoluyla kesiştiği bağlantı noktasında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
A.B.T'nin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.