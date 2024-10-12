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        Kırıkkale'deki kayıp kadın soruşturmasında tutuklanan 4 şüpheliden 2'si kardeşi çıktı

        KIRIKKALE'ninÇelebi ilçesinde 18 gündür haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'in (47) ortadan kaybolması ile ilgili tutuklanan 4 şüpheliden 2'sinin kardeşi olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 17:48 Güncelleme: 12.10.2024 - 17:50
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        Kırıkkale'deki kayıp kadın soruşturmasında tutuklanan 4 şüpheliden 2'si kardeşi çıktı
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        KIRIKKALE'ninÇelebi ilçesinde 18 gündür haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'in (47) ortadan kaybolması ile ilgili tutuklanan 4 şüpheliden 2'sinin kardeşi olduğu öğrenildi.

        İlçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'in bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kızılırmak çevresinde yoğunlaştırılan aramalardan sonuç alınamadı. Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan 10 şüpheliden Ş.G, Y.G, D.G. ve K.U. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Dün akşam saatlerinde ara verilen aramalar, 18'inci gününde devam etti. Aramalar, köy çevresi ve dağlık bölgelerde devam ederken, Jandarma Arama Kurtarma timi, Kızılırmak'ta Çeşnigir Köprüsü çevresinde arama yaptı. Sevgi Gülden Yalçıner'in izine rastlanamadı. Ayrıca soruşturma kapsamında tutuklanan Ş.G. ve Y.G'nin kaybolan kadının kardeşi, K.U.'nun ise komşusu olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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