Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Dervişoğlu: Bu ülkenin 50 bin evladını kaybetmesine neden olan adama barış güvercini muamelesi yapılıyor

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu ülkenin 50 bin evladını kaybetmesine neden olan adama barış güvercini muamelesi yapılıyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 20:53 Güncelleme: 17.01.2025 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dervişoğlu: Bu ülkenin 50 bin evladını kaybetmesine neden olan adama barış güvercini muamelesi yapılıyor
        ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Bu ülkenin 50 bin evladını kaybetmesine neden olan adama barış güvercini muamelesi yapılıyor” dedi.

        Partisinin 'Genişletilmiş il Divan Toplantısı’ kapsamında Kırıkkale’ye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ilk olarak Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TSO) ziyaret etti. Burada TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, yönetim ve iş insanları ile bir araya gelen Dervişoğlu, kentin ekonomisi hakkında görüşmeler yaptı. Daha sonra kent merkezinde esnafı gezip sohbet eden Dervişoğlu, hayırlı işler temennisinde bulundu.

        Bir esnafın “Bundan 1 yıl öncesi ile 5 ay öncesine kadar PKK’yı terör örgütü ilan edenler, şimdi el ele tutuşmaya çalışıyorlar” sözleri üzerine Dervişoğlu, “El ele tutuşmaktan öte bu ülkenin 50 bin evladını kaybetmesine neden olan adama barış güvercini muamelesi yapılıyor. Şimdi işlerin iyi de olsa gülemezsin. Onun için merak etmeyin birliğimiz, beraberliğimiz, birbirimize duyduğumuz saygımız var” dedi. Başka bir ziyarette kendisine teşbih hediye edilen Dervişoğlu, “Millet adına Allah'tan sabır dileyeceğim” ifadelerini kullandı. Dervişoğlu, ziyaretlerin ardından partisinin il başkanlığı tarafından basına kapalı gerçekleştirilen 'Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’na katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        Sahte alkol operasyonu
        Sahte alkol operasyonu
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kırıkkale'de konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kırıkkale'de konuştu:
        Kırıkkale'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
        Kırıkkale'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
        Kırıkkale'de öğrenciler karnelerini aldı
        Kırıkkale'de öğrenciler karnelerini aldı
        Kırıkkale'de polislerden yalnız yaşayan 81 yaşındaki kadına doğum günü sürp...
        Kırıkkale'de polislerden yalnız yaşayan 81 yaşındaki kadına doğum günü sürp...
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de iş yerinden hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şüph...
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de iş yerinden hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şüph...
        Kırıkkale'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakaland...
        Kırıkkale'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakaland...