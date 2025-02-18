Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de cezaevi ring aracı devrildi: 9 yaralı

        KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 19:43 Güncelleme: 18.02.2025 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de cezaevi ring aracı devrildi: 9 yaralı
        ABONE OL

        KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu Delice ilçesine bağlı Büyük Yağlı köyü yakınlarında meydana geldi. M.S. (37) idaresindeki 71 EN 680 plakalı cezaevi ring aracı, sabah saatlerinde meydana gelen un yüklü TIR'ın devrildiği kazada karayoluna saçılan unların temizlendiği esnada kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü ile cezaevi personelleri M.A. (28), A.Ö. (27), E.K. (28), E.H.Ç. (29), M.K. (28) ve M.Ö. (26) ile 2 mahkum yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin il müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 26 yaralı
        Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 26 yaralı
        18 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        18 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Vurulan akademisyenden haber var! Öğrenci 2 silahla gelmiş!
        Vurulan akademisyenden haber var! Öğrenci 2 silahla gelmiş!
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!
        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Yangın battaniyesiyle söndürüldü
        Yangın battaniyesiyle söndürüldü
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de devrilen cezaevi aracındaki 2'si mahkum 9 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de devrilen cezaevi aracındaki 2'si mahkum 9 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de un yüklü TIR devrildi; sürücü yaralı
        Kırıkkale'de un yüklü TIR devrildi; sürücü yaralı
        Kırıkkale'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kırıkkale'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakal...
        Kırıkkale'de hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakal...