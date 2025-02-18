Kırıkkale'de cezaevi ring aracı devrildi: 9 yaralı

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu Delice ilçesine bağlı Büyük Yağlı köyü yakınlarında meydana geldi. M.S. (37) idaresindeki 71 EN 680 plakalı cezaevi ring aracı, sabah saatlerinde meydana gelen un yüklü TIR'ın devrildiği kazada karayoluna saçılan unların temizlendiği esnada kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü ile cezaevi personelleri M.A. (28), A.Ö. (27), E.K. (28), E.H.Ç. (29), M.K. (28) ve M.Ö. (26) ile 2 mahkum yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin il müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.