Başkent EDAŞ Kırıkkale'nin enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu

– KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, 2024 yılı boyunca Kırıkkale genelinde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, aynı zamanda dijital dönüşüm projeleri ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamalara da öncelik verdiğini bildirdi.

Şirket, Kırıkkale’de hizmet verdiği 1.832 trafo ve 8.513 kilometrelik enerji hattında 2024 yılı boyunca sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti.

2024 yılında hizmet verdiği 185 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 27 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 489 yeni aydınlatma armatürünün montajı tamamlandı. Ayrıca, 12 yeni elektrik panosu ve 5 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirildi. Şirketten edinilen bilgiye göre 2024 yılında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde toplamda 1.982 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Bunun yanı sıra, 14 pano, 66 trafo ve 16 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 1.115 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı. 2024 yılında da teknolojiyi operasyonel süreçlere entegre ederek verimlilik artırıldı."