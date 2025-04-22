Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Başkent EDAŞ Kırıkkale'nin enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu

        – KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, 2024 yılı boyunca Kırıkkale genelinde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:53 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkent EDAŞ Kırıkkale'nin enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        – KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, 2024 yılı boyunca Kırıkkale genelinde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, aynı zamanda dijital dönüşüm projeleri ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamalara da öncelik verdiğini bildirdi.

        Şirket, Kırıkkale’de hizmet verdiği 1.832 trafo ve 8.513 kilometrelik enerji hattında 2024 yılı boyunca sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti.

        2024 yılında hizmet verdiği 185 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 27 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 489 yeni aydınlatma armatürünün montajı tamamlandı. Ayrıca, 12 yeni elektrik panosu ve 5 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirildi. Şirketten edinilen bilgiye göre 2024 yılında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi.

        Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

        “Daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde toplamda 1.982 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Bunun yanı sıra, 14 pano, 66 trafo ve 16 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 1.115 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı. 2024 yılında da teknolojiyi operasyonel süreçlere entegre ederek verimlilik artırıldı."

        “Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından hayata geçirilen Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi kapsamında kurulan Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, Kastamonu gibi deprem ve sel riski taşıyan bölgelerde kriz anlarında kesintisiz iletişim imkânı sağlayarak afet yönetimine katkı sundu. Ayrıca ChatVolt uygulaması ile müşterilere anlık mesajlaşma yoluyla daha hızlı ve etkili destek sunularak dijital müşteri hizmetleri yaygınlaştırıldı.

        “Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Başkent EDAŞ, baskentedas.com, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi’nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor.

        “Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Kırıkkale’deki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?

        Benzer Haberler

        Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, koltuğunu öğrencilere devretti
        Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, koltuğunu öğrencilere devretti
        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        Bahşılı'da Kur'an kursu öğrencilerinden Gazze için yardım kampanyası
        Bahşılı'da Kur'an kursu öğrencilerinden Gazze için yardım kampanyası
        Kırıkkale'de Makarna Şöleni Yemek Yarışması düzenlendi
        Kırıkkale'de Makarna Şöleni Yemek Yarışması düzenlendi
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı