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        Yolcu otobüsü direğe çarptı; 2 yaralı

        KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde yolcu otobüsünün Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:35 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:40
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        Yolcu otobüsü direğe çarptı; 2 yaralı
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        KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde yolcu otobüsünün Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Çorum kara yolu Delice ilçesi girişinde meydana geldi. Aydın'ın Didim ilçesinden Rize'ye giden Pehlivan S. yönetimindeki 61 LL 909 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu PTS direğine çarptı. Direk yola devrilirken, araçtaki yolculardan Remzi B. ve Meryem Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kara yolunun Çorum istikameti, bir süre trafiğe kapanırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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