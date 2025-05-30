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        Kırıkkale'de 'irtikap' soruşturmasında 5 tutuklama

        KIRIKKALE'de irtikap suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılıktan serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 23:17 Güncelleme: 30.05.2025 - 23:20
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        Kırıkkale'de 'irtikap' soruşturmasında 5 tutuklama
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        KIRIKKALE'de irtikap suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 5’i tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla, 2’si ise savcılıktan serbest bırakıldı.

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 27 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında; eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ, Tayfun Arslan, C.A., M.T., K.T., İ.A., F.M., M.Ç. ve A.Ü., 'Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması' suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz dahil toplam 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık raporunun ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ ve Tayfun Arslan, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. C.A., M.T., K.T., İ.A. ve F.M. adli kontrol şartıyla, M.Ç. ve A.Ü. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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