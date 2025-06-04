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        Başkent EDAŞ Kırıkkale'nin enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu

        KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Kırıkkale'de bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:41 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:50
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        Başkent EDAŞ Kırıkkale'nin enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu
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        KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Kırıkkale’de bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdiğini bildirdi.

        Başkent EDAŞ, Kırıkkale’de hizmet verdiği 1.854 trafo ve 8.532 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

        Şirket, daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde toplamda 696 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Bunun yanı sıra, 12 pano ve 6 trafo merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 133 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

        Şirket, hizmet verdiği 185 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 4 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 64 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 1 yeni elektrik panosu kurarak altyapısını güçlendirdi. Şirket tarafından edinilen bilgiye göre 2025 yılının ilk üç ayı için yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi.

        Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

        “Müşteri odaklı yaklaşımla 7 gün 24 saat hizmet sunan Başkent EDAŞ, baskentedas.com, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi’nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor. Başkent EDAŞ, Kırıkkale’deki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek.”

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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