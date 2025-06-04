Başkent EDAŞ Kırıkkale'nin enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu

KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Kırıkkale’de bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdiğini bildirdi.

Başkent EDAŞ, Kırıkkale’de hizmet verdiği 1.854 trafo ve 8.532 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

Şirket, daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde toplamda 696 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Bunun yanı sıra, 12 pano ve 6 trafo merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 133 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.