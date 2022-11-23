Kırıkkale'de üniversite öğrencilerine siber suçlar hakkında seminer verildi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de üniversite öğrencilerine, siber suçlara yönelik farkındalık paneli düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, SİBERAY Projesi kapsamında öğrencilere yönelik Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Merkezi Derslikler Salonu'nda eğitim verdi.

Üniversite öğrencileriyle bir araya gelen polis ekipleri, sosyal medya güvenliği, sosyal medyada risk ve tehditler, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY Projesi çerçevesinde öğrencilere bilgi verdi.

Panelde öğrencilere proje tanıtılarak, teknoloji bağımlılığı, siber suç ve siber zorbalık, siber güvenlik ve yaptırımlar, yetkisiz erişim, dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve yasadışı bahis gibi konular anlatıldı.

Programda, KKÜ öğretim üyeleri de siber suçlarla ilgili sunum yaptı.

Yaklaşık 400 öğrenciye eğitim veren ve broşür dağıtan ekipler, yıl içerisinde üniversite ve lise öğrencilerinin tamamına ulaşmayı hedefliyor.

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