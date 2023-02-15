GÜNCELLEME - Kırıkkale'de deprem bölgesinden dönen arama kurtarma ekibini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gittikleri Malatya'dan dönen Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekibinin bulunduğu midibüsün Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

M.A. (55) idaresindeki 06 BH 6693 resmi plakalı midibüs, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 31. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan G.K. (27), H.H. (30), Z.Y. (50), K.D. (31), A.N.Y. (53), B.M. (49), U.K. (51), F.A. (48), K.T. (35), O.B. (43), Ç.Ç. (33) ve M.A. (44) yaralandı.

Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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