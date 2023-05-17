Kırıkkale'de "KOP ile Dinek Dağında Organik Arıcılık Projesi" hayata geçirildi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen "KOP ile Dinek Dağı'nda Organik Arıcılık Projesi" kapsamında üreticilere arılı kovan ve malzeme desteğinde bulunuldu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, Dinek Dağı'nda düzenlenen programda, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, yapılan bütün projelerin takipçileri olacaklarını belirtti.

Bal üreticilerinin burada güzel faaliyetlerde bulunmasını temenni eden Özen, projenin diğer illere de örnek olmasını diledi.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu da 8 il ve 89 ilçeye hizmet ettiklerini kaydetti.

Hayvancılıktan sulamaya, eğitimden sağlığa, kültüre ve sanayiye kadar her alanda küçük dokunuşlarla büyük başarılar elde etmeye çalıştıklarını aktaran Karakoyunlu, "Buradaki örgütlenmeyi, planlamayı ve üretime katkı sağlamayı KOP Bölge Kalkınma İdaresinin desteğiyle devletimiz gördü. Bu insanlar üretmek ve geliştirmek istiyorlar. Bizim onların yanında olup, birlikte üreterek ülkemizin kalkınmasına destekte bulunmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz ise proje kapsamında 20 arı yetiştiricisine kovan ve malzemelerinin dağıtıldığını anlattı.

Dinek Dağı'nın bölgede ciddi manada organik üretim potansiyelinin olduğunu aktaran Yılmaz, 12 köyü kapsayan bölgede konvansiyonel tarıma son verip, organik tarıma geçişi planladıklarını bildirdi.

Proje kapsamında, yüzde 70'i hibe, yüzde 30'u vatandaş payı olmak üzere 20 üreticiye 20'şer arılı kovan ve ekipmanı dağıtıldı.

Programa, Balışeyh Kaymakamı Sançar Batuhan Kurdu, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cihan Sanlı ile vatandaşlar katıldı.

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